Игру «Ростов» – «Локо» посетило 4907 зрителей. Меньше было лишь на матчах с «Уралом» и «Оренбургом»

Домашнюю игру «Ростова» с « » посетило менее 5 тысяч зрителей.

Матч на «Ростов-Арене» в 18-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

4907 посетителей – один из худших результатов « » в нынешнем сезоне. Меньше было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).

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