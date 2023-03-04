Игру «Ростов» – «Локо» посетило 4907 зрителей. Меньше было лишь на матчах с «Уралом» и «Оренбургом»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена Fan ID Футбол

Домашнюю игру «Ростова» с «Локомотивом» посетило менее 5 тысяч зрителей.

Матч на «Ростов-Арене» в 18-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

4907 посетителей – один из худших результатов «Ростова» в нынешнем сезоне. Меньше было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).

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10 комментариев

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Всё знаю
Прекрасные цифры)))
Зато теперь так спокойно на футболе)))
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Данила Вишневский
Ответ And-Rover
А могло быть 25-30 тысяч. Умницы чиновники. Компенсируйте убытки клубам РПЛ, раз видите что идёт не так как вы хотите чтоб шло.
Так они и компенсирует. Все эти клуба сплошь областные
+3
0
+3
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And-Rover
Ответ каток Третьяка
фан уйди с трибун работает нормально, меньше болельщиков, меньше проблем у органов
их вообще нет, их лишили работы на футболе
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каток Третьяка
фан уйди с трибун работает нормально, меньше болельщиков, меньше проблем у органов
+5
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+5
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Крыс Пол
И это ещё Дзюба приехал. Так бы пару тысяч пришли
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-1
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Назар Игорь
Не понимаю болельщиков Ростова, команду поддерживать надо, вроде Ростов всегда считался футбольным городом. Понедельник и Андреев не одобрили бы такое равнодушие.
+1
-3
-2
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Black Phoenix
Скажите FAN-ID спасибо за это *смеётся*
0
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Кирилл Голивец
Холодно
0
-1
-1
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Jack Daniels
все еще на дачах, всё нормально
+16
0
+16
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And-Rover
А могло быть 25-30 тысяч. Умницы чиновники.

Компенсируйте убытки клубам РПЛ, раз видите что идёт не так как вы хотите чтоб шло.
+16
0
+16
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