Игру «Ростов» – «Локо» посетило 4907 зрителей. Меньше было лишь на матчах с «Уралом» и «Оренбургом»
Домашнюю игру «Ростова» с «Локомотивом» посетило менее 5 тысяч зрителей.
Матч на «Ростов-Арене» в 18-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
4907 посетителей – один из худших результатов «Ростова» в нынешнем сезоне. Меньше было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).
Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Зато теперь так спокойно на футболе)))
Компенсируйте убытки клубам РПЛ, раз видите что идёт не так как вы хотите чтоб шло.