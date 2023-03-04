Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»

готов на все ради нового титула .

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, которую Хэмилтон завершил седьмым, а – шестым, и заявил, что команда уверена в потенциале текущей концепции болида.

От обладателя поул-позиции из « » представители «Мерседеса» отстали на 0,6 секунды.

«Учитывая, что в конце мы использовали лишь один комплект, разрыв приемлемый, хотя мы не там, где хотели бы быть. Мы продолжим развивать концепцию и считаем, что способны бороться с ней за поул. Сегодня получилось иначе. Такое отставание нужно отыграть, чтобы побеждать.

Оба пилота не проехали чистые круги, но ситуацию это не поменяло бы. Потенциально мы могли опередить Алонсо обеими машинами, однако оказались там, где оказались.

Льюис придерживается абсолютно того же мнения [по поводу концепции]. Мы невероятно критично относимся к себе и понимаем, что необходимо делать. Мы изучаем все, что может исправить концепцию, и каждый инженер считает так же – нужно действовать вместе.

Мы добудем ему восьмой титул. Если сравнивать с Алонсо, у него есть как минимум четыре сезона – надо просто это сделать. Даже если мне придется толкать его по трассе ради восьмого чемпионства, я сделаю все необходимое», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Контракт Льюиса с командой истекает в конце 2023 года.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

Выбираете, за кого болеть в «Ф-1»? Вот честная визитка каждого гонщика как человека