Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф готов на все ради нового титула Льюиса Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, которую Хэмилтон завершил седьмым, а Джордж Расселл – шестым, и заявил, что команда уверена в потенциале текущей концепции болида.

От обладателя поул-позиции Макса Ферстаппена из «Ред Булл» представители «Мерседеса» отстали на 0,6 секунды.

«Учитывая, что в конце мы использовали лишь один комплект, разрыв приемлемый, хотя мы не там, где хотели бы быть. Мы продолжим развивать концепцию и считаем, что способны бороться с ней за поул. Сегодня получилось иначе. Такое отставание нужно отыграть, чтобы побеждать.

Оба пилота не проехали чистые круги, но ситуацию это не поменяло бы. Потенциально мы могли опередить Алонсо обеими машинами, однако оказались там, где оказались.

Льюис придерживается абсолютно того же мнения [по поводу концепции]. Мы невероятно критично относимся к себе и понимаем, что необходимо делать. Мы изучаем все, что может исправить концепцию, и каждый инженер считает так же – нужно действовать вместе.

Мы добудем ему восьмой титул. Если сравнивать с Алонсо, у него есть как минимум четыре сезона – надо просто это сделать. Даже если мне придется толкать его по трассе ради восьмого чемпионства, я сделаю все необходимое», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Контракт Льюиса с командой истекает в конце 2023 года.

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8 комментариев

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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Готова поставить свою пятую точку, что 8 титула у Хамильтона не будет, спорим, Тото?
А третий у Алонсо?
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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Готова поставить свою пятую точку, что 8 титула у Хамильтона не будет, спорим, Тото?
Сейчас он все интервью раздаст после квалы и свяжется с тобой
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Minuvert
Так до 26 года и будут искать улучшения в изначально провальном концепте
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Великий Алонсо
Готова поставить свою пятую точку, что 8 титула у Хамильтона не будет, спорим, Тото?
0
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Рнпрл Аари
Даже если придется проносить в ФИА очередные директивы.... Что только не скажешь ради того чтобы Хем подписал новый контракт)))
+2
-2
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WINWOLF
Надеюсь это никогда не случится
+4
-1
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Дмитрий Литвинов
Добудем. Может лучше попробуете выиграть?
+3
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Кирилл Конопельченко
Лучше Расселу первый.
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