Финал Гран-при России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с короткими программами
4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с короткими программами.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 16:45 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Вторая разминка
5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
8. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
2 комментария