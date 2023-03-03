Финал Гран-при России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Серия Гран-при России Фигурное катание

4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с короткими программами.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 16:45 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

2. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

3. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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2 комментария

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floret
Победы МиГам! Хоть и люблю БК тоже, но они такие разные.
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Дружба11
Любимые строптивцы Сашенька Байкова и Димочка Козловский-душа долгие годы с Вами!Буду за Вас болеть с друзьями и все кого я знаю любители ФК -все сердцем с Вами!Лучи поддержки Вам Ребятки!Сделайте пожалуйста энерго-информационную защиту!Пусть Вас охраняют Светлые силы!!!
+1
-4
-3
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