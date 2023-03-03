Финал Гран-при России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с короткими программами

4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с короткими программами.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 16:45 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. – Валерий Колесов

2. –

3. –

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие