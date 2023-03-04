«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал онлайны Футбол

«Спартак» примет «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Спартак – Урал
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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5 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Удачи КБ!!!
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vayka
Ответ Caniball
Должен получится интересный матч. С одной стороны Спартак: управляемая и перестраиваемая команда, имеющая игроков индивидуально сильнее, не плохую физическую форму, играет дома, где проиграли 1 раз, а все остальное только победы, против выстроенного, строгого Урала Гончаренко, который не проигрывает с сентября. Легко сегодня не будет никому.
Да что там говорить, СПАРТАК явно сильнее
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Back to the Future in 2012 :)!!!
Вперёд, Урал. Уралу, счастья и добра ♥ :)!!!
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Lucifer
Урал Гончаренко на ходу. Спартак в матчах с Локо показал,что целостности в обороне нет. Классического опорника так и не приобрели. Игра получится зрелищной уверен,голы непременно будут. Удачи КБ
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Caniball
Должен получится интересный матч.
С одной стороны Спартак: управляемая и перестраиваемая команда, имеющая игроков индивидуально сильнее, не плохую физическую форму, играет дома, где проиграли 1 раз, а все остальное только победы, против выстроенного, строгого Урала Гончаренко, который не проигрывает с сентября. Легко сегодня не будет никому.
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+3
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