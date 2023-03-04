«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Спартак» примет «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Открытие Банк Арена»
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С одной стороны Спартак: управляемая и перестраиваемая команда, имеющая игроков индивидуально сильнее, не плохую физическую форму, играет дома, где проиграли 1 раз, а все остальное только победы, против выстроенного, строгого Урала Гончаренко, который не проигрывает с сентября. Легко сегодня не будет никому.