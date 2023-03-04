Президент Польши о санкциях: «Российские спортсмены тоже несут ответственность за страну. Они должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях»

Теги Олимпийская сборная России Политика Биатлон

Президент Польши Анджей Дуда назвал санкции «бременем» для российских спортсменов.

«Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Не их, но они российские спортсмены и, к моему сожалению, из-за этого они тоже несут определенную ответственность за свою страну, за свое знамя, флаг и гимн.

Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает ваша страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь великими благами, но и несете бремя.

Сегодня Россия – бремя для них, и они должны мужественно нести это бремя, не требуя участия в международных спортивных мероприятиях», – заявил Дуда.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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90 комментариев

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Татьяна Солотина
Спасибо ему, доброму человеку, что ясно и просто объяснил, почему россиян не допускают до соревнований. А то они все что только не придумают, чтобы оправдать свою трусость, что поддерживают СВО, а потом хотят, чтобы их за людей считали. А это разве люди, если им нравится война, убийства и бомбёжки.
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Виталий Кузнецов
А почему США не отстраняли от спортивных соревнований в годы агрессии во Вьетнаме?
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Spartakus1984
Ответ Miras Tolegenov
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Если бы была какая то война,то уже бы ни Украины ни Польши не было бы,пока, только спец операция идёт,без применения оружия которое уничтожает города за минуты
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Charliz
Ответ Batt Monner
Хейт путинского плебса, одобряющего крупнейшее сво в Европе за 80 лет, к полякам просто смешон и жалок. Уж поляки в сортах Гитлера неплохо разбираются
И сидит такой чел на диване, называя оппонентов плебсом? Ты то чьих будешь?) неужто Романов?))) поди из палат княжеских пишешь))).

П.С. В наших либералах умиляет вот это ничем не обоснованное на практике чувство превосходства))).
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Nairi Mirzoyan
Дуда - это заядлый русофоб. Какой смысл постить его комментарии?
У поляков и прибалтов в генах зашит комплекс не полноценности, иначе их русофобскую истерику объяснить нельзя.
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Spartakus1984
Польша должна нести благодарность России за освобождение их от фашизма,пока ещё жив хотя бы один участник ВОВ в России и не открывать свой рот, не учить Россию жизни.Польша сейчас способствует возрождению фашизма на Украине,и должна нести за это ответственность,ее граждане тоже значит.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Игорь Васильев
С Россией
История ничему не научила)
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Кеша
Польша -гиена Европы .
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Maxximus
Ответ Miras Tolegenov
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Мои сороди выбивают дурь из таких же сородичей, свернувших не на ту тропинку
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Batt Monner
Хейт путинского плебса, одобряющего крупнейшее сво в Европе за 80 лет, к полякам просто смешон и жалок. Уж поляки в сортах Гитлера неплохо разбираются
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Gepard_GRIN
Ответ werowolf-gears
Континент один, лол
Это всё меняет! В другой части света тебе будет понятней? Где Европа, где Азия то представляешь поди? К слову у понятия "континент" нет строгих критериев, в отличии от понятия "материк".
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Казимир Стыцько
Ответ Johny111
Ну и надо было выкинуть сборную США с ЧМ в Катаре за Афганистан. Что не вспомнил то?
Напомните, сборную СССР кто-то выкинул с ЧМ 1982 за Афганистан? Нет?
Странно
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Маргарита В Сафронова
Ответ цэсемьэр
смешно😁
Ухохотаться)
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ballerina
Ответ Алексей Ильин
Наоборот интересно со стороны изучать, насколько легко управляема человеческая масса.
Нет, уже не интересно, это живой кошмар. Объяснить даже не могу, скажу одно, они почти роботы. Человеческого меньше и меньше.
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any given sunday
Ответ zhukas58
Напомните, какие европейские государства или США захватывали чужие территории и объявляли их своими за последние лет сто?
Так у них метод слегка другой. Делают переворот в стране якобы « недемократической» дают кредиты под военные действия, а после за эти кредиты получают ресурсы этих государств, ( компании приватизируют гос имущество) и таким образом без присоединения земли могут пользоваться всеми благами данных государств. Юкрэйн , к сожалению, не только близка к РФ но обладает шикарными посевными землями, и огромным потенциалом в производстве зерна. А кто будет бенефициаром- естественно европа и Сша.
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Batt Monner
Ответ AlexZhano__
Просто впервые в истории создан прецедент на высоком уровне. Теперь спортсмена могут отстранить как за личную политическую позицию, так и за действия государства.
И это хорошо
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Derben93
Ответ Владик Кошкин
потому что мне до границы с польшей на машине ехать всю жизнь было 50 минут из центра города. приезжаешь на границу, а там поляк на тебя смотрит, как на врага своего, общается через губу. Продавцы так же с тобой общаются в консульстве при получении визы ты никто. даже при той же не люблю к Литовцам из-за последних событий, но они реально адекватней ведут себя
Я правильно понимаю, что по такой логике (учитывая перечисленные вами примеры) то и в России уроды?
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цэсемьэр
Ответ Маргарита В Сафронова
Перед мировым сообществом. )))
смешно😁
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Маргарита В Сафронова
Ответ Artur Turik
А кто ввел санкции против них? Северная Корея?
таки и никто)
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Miras Tolegenov
Ответ Maxximus
Историю выучи и перестанешь задавать такие вопросы
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Маргарита В Сафронова
Ответ Алексей Борисов
Так. А европейцы с кем воюют?
У вас память, как у рыбки)
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Маргарита В Сафронова
Ответ zhukas58
Напомните, какие европейские государства или США захватывали чужие территории и объявляли их своими за последние лет сто?
А, ну да, они сажали свои правительства и выкачивали ресурсы все сто лет.
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Miras Tolegenov
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Бедякович
Ответ werowolf-gears
Континент один, лол
Так сказочный - троечник и клакеры его такие же.
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PolarBear
Лучше бы с норвежскими допингерами боролись. А то перед ними стелятся как шавки, а тут прям герои
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