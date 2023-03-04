Дмитрий Губерниев: «Первый канал и не собирался приглашать Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация»

высказался о том, что отстранили от комментирования.

Сегодня Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать ТАТ комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на сообщают...

А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать! В общем, все должно быть хорошо!» – написал комментатор.

Первый канал отстранил Тарасову! Она поддержала Плющенко в атаке на судей