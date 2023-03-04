Дмитрий Губерниев: «Первый канал и не собирался приглашать Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что Татьяну Тарасову отстранили от комментирования.
Сегодня Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.
«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать ТАТ комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на Первом сообщают...
А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать! В общем, все должно быть хорошо!» – написал комментатор.
Первый канал отстранил Тарасову! Она поддержала Плющенко в атаке на судей
Чел убил биатлон своими шоу как вид спорта. При этом приписывает популярность себе🤪без его репортажей из туалетов сборной, мол, никто б и смотреть не стал.
Губеру пообещали, что наконец-то исполнится его давняя мечта коммментить фигурку?
Или что отошлют Загитову к нему на мастерклассы?
Сегодня для него день исполнения желаний - загадывай- не хочу!
А в роли золотой рыбки Черносвитова, под которой внезапно так закачалось кресло! )))))
лишь бы его не стали подключать к комментированию
обычная тактика этой команды первого... через какое-нибудь онлайн-сми, для начала, слить типа "инсайд"... а после его уже раздувать...
Щас ТАТ скажет "Димка-сплетник".
🗣 «Я восемьсот тысяч лет знаю Олю Черносвитову. Она деятельная натура и большой профессионал. Вспоминаю эти головокружительные моменты, когда Оля и Первый канал запрещали мне делать стримы в одной очень популярной социальной сети. Не просто запрещали, но и писали письма, звонили в Европейский вещательный союз и IBU.
Социальная сеть Димы Губерниева, скромного комментатора из Сходни, не просто конкурировала с Первым каналом на чемпионате мира по биатлону, но и выигрывала у Первого канала. Мне было сделано много замечаний, сказали, что ты можешь показывать только свое красивое сходненское лицо. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет успешно конкурировал не просто с Первым каналом, с Ольгой Черносвитовой, со своей замечательной подругой, но и выигрывал у них. Где Первый канал и где социальные сети Димы Губерниева из Сходни?! Это Давид и Голиаф, так сказать.
Что касается Татьяны Анатольевны Тарасовой, я хочу ей пожелать не унывать, она уже всем и все доказала. Наступит день, когда мы с Татьяной Анатольевной сольемся в фигурнокатательном экстазе и блистательным образом прокомментируем какой‑нибудь межпланетный фигурнокатательный турнир. За Татьяну Анатольевну, тут нужно всячески развивать и помогать великим комментаторам, а не ограничивать их деятельность. Я/Мы Татьяна Тарасова. Свободу Татьяне Анатольевне».
📷 РИА Новости