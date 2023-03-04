Дмитрий Губерниев: «Первый канал и не собирался приглашать Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Татьяну Тарасову отстранили от комментирования.

Сегодня Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать ТАТ комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на Первом сообщают...

А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать! В общем, все должно быть хорошо!» – написал комментатор.

Первый канал отстранил Тарасову! Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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27 комментариев

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codetalker
Кого Рудковские будут винить, когда устроенная ими кампания (политически прикрываемая ТАТ) выйдет им боком?) А случится это обязательно, круговорот воды (и других субстанций) в природе неотвратим...
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Orange carrot
Ответ buturlinomo
по моему он в восторге от этой ситуации, непонятно только почему
Как почему? Облить грязью конкурента, обсосать очередной скандал. Ведь это любимое дело Димона.
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Orange carrot
Если уж полез Губерниев, то жди вони выше крыши🤦‍♀️

Чел убил биатлон своими шоу как вид спорта. При этом приписывает популярность себе🤪без его репортажей из туалетов сборной, мол, никто б и смотреть не стал.
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pashkka
Ха-ха! Уж не на него ли ротация?
Губеру пообещали, что наконец-то исполнится его давняя мечта коммментить фигурку?
Или что отошлют Загитову к нему на мастерклассы?

Сегодня для него день исполнения желаний - загадывай- не хочу!
А в роли золотой рыбки Черносвитова, под которой внезапно так закачалось кресло! )))))
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Natalia Solomakha
Какой дурнопахнущий коррумпированный бардак и цирк у нас творится в ФК в альянсе с Первым.
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Кот Егрис
глубоко губер взял - порвётся.
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Dina2
Ну куда же без Губерниева. Вызвездился.
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Александр Шульгин
Этот что ли на ротацию. Он то откуда знает
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Магнетист*
Это не "девочки"... Они весь коньяк, вместе с тобой выпили. С утра.
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buturlinomo
Ответ Оле-Лукойе
Скандалы любит, надеется, к популярному виду спорта пробиться, он давно на ФК глаз положил.
вот это и страшно. только его там еще не хватало
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buturlinomo
Ответ Alexander X
"закрыл калитку"... обычная тактика этой команды первого... через какое-нибудь онлайн-сми, для начала, слить типа "инсайд"... а после его уже раздувать...
мне тоже показалось, не просто так он подключился
лишь бы его не стали подключать к комментированию
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Оле-Лукойе
Ответ buturlinomo
по моему он в восторге от этой ситуации, непонятно только почему
Скандалы любит, надеется, к популярному виду спорта пробиться, он давно на ФК глаз положил.
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Оле-Лукойе
Мало в фигурном катании клоунов, этот ещё вмешался
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Alexander X
Ответ buturlinomo
Что это Губерниева подключили
"закрыл калитку"...
обычная тактика этой команды первого... через какое-нибудь онлайн-сми, для начала, слить типа "инсайд"... а после его уже раздувать...
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Lennuci
О как.
Щас ТАТ скажет "Димка-сплетник".
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buturlinomo
Ответ Леди Брэкнелл
Дмитрий Губерниев – об острой ситуации с Татьяной Тарасовой: 🗣 «Я восемьсот тысяч лет знаю Олю Черносвитову. Она деятельная натура и большой профессионал. Вспоминаю эти головокружительные моменты, когда Оля и Первый канал запрещали мне делать стримы в одной очень популярной социальной сети. Не просто запрещали, но и писали письма, звонили в Европейский вещательный союз и IBU. Социальная сеть Димы Губерниева, скромного комментатора из Сходни, не просто конкурировала с Первым каналом на чемпионате мира по биатлону, но и выигрывала у Первого канала. Мне было сделано много замечаний, сказали, что ты можешь показывать только свое красивое сходненское лицо. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет успешно конкурировал не просто с Первым каналом, с Ольгой Черносвитовой, со своей замечательной подругой, но и выигрывал у них. Где Первый канал и где социальные сети Димы Губерниева из Сходни?! Это Давид и Голиаф, так сказать. Что касается Татьяны Анатольевны Тарасовой, я хочу ей пожелать не унывать, она уже всем и все доказала. Наступит день, когда мы с Татьяной Анатольевной сольемся в фигурнокатательном экстазе и блистательным образом прокомментируем какой‑нибудь межпланетный фигурнокатательный турнир. За Татьяну Анатольевну, тут нужно всячески развивать и помогать великим комментаторам, а не ограничивать их деятельность. Я/Мы Татьяна Тарасова. Свободу Татьяне Анатольевне». 📷 РИА Новости
по моему он в восторге от этой ситуации, непонятно только почему
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Ирина Иванова
Не перестаю удивляться умению "звёзд" ставить всё с ног на голову и переключать внимание с главных стартов на второстепенные склоки. Герои в финале Гран-при - это фигуристы, а не комментаторы, продюсеры и блогеры.
+15
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anyen
Ответ Леди Брэкнелл
может веселится, суббота все-таки))
Одно другого не исключает )
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Oleandra
Ну так давно понятно, что Губерниев рвётся и на Первый, и в ФК.. сразу отозвался)
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Леди Брэкнелл
Ответ anyen
Фигляр:)
может веселится, суббота все-таки))
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anyen
Ответ Леди Брэкнелл
Дмитрий Губерниев – об острой ситуации с Татьяной Тарасовой: 🗣 «Я восемьсот тысяч лет знаю Олю Черносвитову. Она деятельная натура и большой профессионал. Вспоминаю эти головокружительные моменты, когда Оля и Первый канал запрещали мне делать стримы в одной очень популярной социальной сети. Не просто запрещали, но и писали письма, звонили в Европейский вещательный союз и IBU. Социальная сеть Димы Губерниева, скромного комментатора из Сходни, не просто конкурировала с Первым каналом на чемпионате мира по биатлону, но и выигрывала у Первого канала. Мне было сделано много замечаний, сказали, что ты можешь показывать только свое красивое сходненское лицо. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет успешно конкурировал не просто с Первым каналом, с Ольгой Черносвитовой, со своей замечательной подругой, но и выигрывал у них. Где Первый канал и где социальные сети Димы Губерниева из Сходни?! Это Давид и Голиаф, так сказать. Что касается Татьяны Анатольевны Тарасовой, я хочу ей пожелать не унывать, она уже всем и все доказала. Наступит день, когда мы с Татьяной Анатольевной сольемся в фигурнокатательном экстазе и блистательным образом прокомментируем какой‑нибудь межпланетный фигурнокатательный турнир. За Татьяну Анатольевну, тут нужно всячески развивать и помогать великим комментаторам, а не ограничивать их деятельность. Я/Мы Татьяна Тарасова. Свободу Татьяне Анатольевне». 📷 РИА Новости
Фигляр:)
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Lapo Elkann
Ответ flyhigh
🤣🤣🤣🤣🤣 Где скандал, там Губа
А как , сплетница же.
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Леди Брэкнелл
Дмитрий Губерниев – об острой ситуации с Татьяной Тарасовой:

🗣 «Я восемьсот тысяч лет знаю Олю Черносвитову. Она деятельная натура и большой профессионал. Вспоминаю эти головокружительные моменты, когда Оля и Первый канал запрещали мне делать стримы в одной очень популярной социальной сети. Не просто запрещали, но и писали письма, звонили в Европейский вещательный союз и IBU.

Социальная сеть Димы Губерниева, скромного комментатора из Сходни, не просто конкурировала с Первым каналом на чемпионате мира по биатлону, но и выигрывала у Первого канала. Мне было сделано много замечаний, сказали, что ты можешь показывать только свое красивое сходненское лицо. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет успешно конкурировал не просто с Первым каналом, с Ольгой Черносвитовой, со своей замечательной подругой, но и выигрывал у них. Где Первый канал и где социальные сети Димы Губерниева из Сходни?! Это Давид и Голиаф, так сказать.

Что касается Татьяны Анатольевны Тарасовой, я хочу ей пожелать не унывать, она уже всем и все доказала. Наступит день, когда мы с Татьяной Анатольевной сольемся в фигурнокатательном экстазе и блистательным образом прокомментируем какой‑нибудь межпланетный фигурнокатательный турнир. За Татьяну Анатольевну, тут нужно всячески развивать и помогать великим комментаторам, а не ограничивать их деятельность. Я/Мы Татьяна Тарасова. Свободу Татьяне Анатольевне».

📷 РИА Новости
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Леди Брэкнелл
это не всё, что он написал 😂
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umma
Татьяна Анатольевна много может чего говорить ,то поддерживает, то посылает))) Но всегда её очень интересно слушать то как она комментариет..часто многим не нравится слушать какие то ее замечания ,но одно точно, что её очень не хватает в трансляции на соревнованиях!! Здоровья ей желаю!
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