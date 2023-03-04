Матч «Зенита» с «Пари НН» посетили 19 705 зрителей – худший результат на «Газпром Арене» в РПЛ, не считая ковидные сезоны

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Пари НН Fan ID Футбол

Первый матч на «Газпром Арене» с Fan ID негативно повлиял на посещаемость стадиона.

Игру Мир РПЛ между петербуржцами и «Пари НН» посетили 19 705 человек.

Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.

Если не учитывать сезоны с ковидными ограничениями, худшая посещаемость на «Газпром Арене» в РПЛ была зафиксирована 22 апреля 2017 года – на матч с «Уралом» пришли 20003 человека. Это был первый, тестовый матч «Зенита» на новом стадионе, и максимальная вместимость была ограничена 20 тысячами зрителей.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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68 комментариев

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Лев Попов
Ответ Rundatgame
Фанатам теорий бюджетников на стадио предлагаю определиться - или "нагнали таки", или "и бюджетники не помогли"
нагнали таки, но маловато
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Rundatgame
Фанатам теорий бюджетников на стадио предлагаю определиться - или "нагнали таки", или "и бюджетники не помогли"
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prus_3
Нормально. Кто хотел — пришел.
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Лев Попов
Ответ Ибн Хоттабыч
Вы не ходили в школу?
я ходил, а ты?
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Ибн Хоттабыч
Ответ Лев Попов
пока чемпион по бюджетникам - питер) уверенно обгоняет мацкву
Вы не ходили в школу?
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Виталий Кузнецов
Ответ Magico!
Это ещё с учётом нагнаннфх бюджетников
Не будь таким доверчивым! Какая-то интернетная шантрапа что-то написала об балды, и что - им нужно верить?!
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tolstiy
Ответ MatrosBabay
А что этим бюджетникам мещает прийти и уйти после первой секунды матча?)
уже учтены....
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tolstiy
много.... посмотрим что дальше будет, скоро у этих болел сезон дачь начнётся....
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Arty K.
так выпьем же за ФАНУЙДИ!!!
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Victor NT
Лучшая в РПЛ при FAN ID.
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jdrk
Ответ SHawk
Нагнали таки
Я вот бюджетник… почему меня на футбол не гонят(
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Роман
в телеграмме вируситься фото, на котором дают бесплатно еду за поход на стадион.
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Ратибор Добрынин
Матч ТВ целую неделю агитировал сходить на этот матч (напоминаю, центральный канал) и розыгрышем автомобиля бгг
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Sanan1908
Рекорд за рекордом))
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Ямальский СБГ
Ок, получилось разок согнать народ, выдав бесплатный шарфик, еду и билеты. Но дальше что? Получится тратить столько усилий на каждый матч? Сомневаюсь)
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Александр Сачков
Ответ Magico!
Это ещё с учётом нагнаннфх бюджетников
А с чего вы решили, что действительно нагнали? Поверили пропагандистской Новости от сайта Реалии в стиле "одна баба сказала"?
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Вадим Черентаев
Ответ Блуждающий странник
Из них 90% бюджетники. Позорище
а ты стоял и спрашивал? откуда такая уверенность? или ты просто с окончанием на .....бол?
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Правда России
Пригнали народ для картинки матч тв.
Опыт февральских Лужников пригодился и здесь.
А вот виражу наверное обидно, что на их трибуну посадили тела
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Лев Попов
пока чемпион по бюджетникам - питер) уверенно обгоняет мацкву
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justburn
Ответ schwein
19 тысяч это ещё как то много.
Там цена на билеты просто смешная. 800₽, чтобы посидеть рядом со скамейкой.
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Magico!
Это ещё с учётом нагнаннфх бюджетников
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SkSK
Ответ MatrosBabay
А что этим бюджетникам мещает прийти и уйти после первой секунды матча?)
а смысл? отчётность составляется по факту прохода на стадион. т.е. цифры не изменятся. а раз уж им все равно пришлось придти, то какой резон уходить? протестовать? ну так они не постоянные болельщики, чтоб им протестовать.
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ETONEKINO
Всё будет хорошо. Главное немного подождать.
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FNT
Раньше у "правдорубов" весь Вираж дружно оформлял Fan ID. Теперь бюджетников начали сгонять. Любую фигню уже готовы нести.

Напоминает знаменитые бесплатные билеты из фантазий розовеньких.
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evgshk
Ответ MatrosBabay
А что этим бюджетникам мещает прийти и уйти после первой секунды матча?)
Тупость. Что сказали, то и делают.
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-2
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