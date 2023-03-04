Матч «Зенита» с «Пари НН» посетили 19 705 зрителей – худший результат на «Газпром Арене» в РПЛ, не считая ковидные сезоны
Первый матч на «Газпром Арене» с Fan ID негативно повлиял на посещаемость стадиона.
Игру Мир РПЛ между петербуржцами и «Пари НН» посетили 19 705 человек.
Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.
Если не учитывать сезоны с ковидными ограничениями, худшая посещаемость на «Газпром Арене» в РПЛ была зафиксирована 22 апреля 2017 года – на матч с «Уралом» пришли 20003 человека. Это был первый, тестовый матч «Зенита» на новом стадионе, и максимальная вместимость была ограничена 20 тысячами зрителей.
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Опыт февральских Лужников пригодился и здесь.
А вот виражу наверное обидно, что на их трибуну посадили тела
Напоминает знаменитые бесплатные билеты из фантазий розовеньких.