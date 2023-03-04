Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Карлссон, Андерссон, Тириль Венг, Пярмякоски, Остберг, Нисканен выступят в классическом масс-старте на 30 км

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4 марта на чемпионате мира в Планице пройдет женский классический масс-старт на 30 км. 

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

Масс-старт, 30 км, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена». 

Старт-лист

1. Тириль Венг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Фрида Карлссон (Швеция)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Криста Пярмякоски (Финляндия)

6. Рози Бреннан (США)

7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

8. Катарина Хенниг (Германия)

9. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Надин Фендрих (Швейцария)...

14. Астрид Ойре Шлинн (Германия)

15. Эмма Рибом (Швеция)

16. Джулия Керн (США)

17. Катержина Янатова (Чехия)...

23. Йоханна Матинтало (Финляндия)

24. Лаура Гиммлер (Германия)...

42. Линн Сван (Швеция)

 

3 комментария

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закрыт по беспределу
Ответ Грюденфельдер
Как раз полтинник это поскриптум , завтра главная заруба !
Понятно, что ЧМ есть ЧМ.
Но там тоже будет статусная гонка.
+2
0
+2
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Грюденфельдер
Ответ закрыт по беспределу
Разминка перед норвежским полтинником)
Как раз полтинник это поскриптум , завтра главная заруба !
+1
0
+1
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закрыт по беспределу
Разминка перед норвежским полтинником)
+1
0
+1
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