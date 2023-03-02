Интервью Дзюбы Нобелю, поражения СКА и «Салавата», «МЮ» – в 1/4 Кубка Англии, победа Большунова, «Крылья» прошли «Динамо», умер Жюст Фонтен и другие новости

1. Главное событие дня: интервью Артема Дзюбы Пирсу Моргану Нобелю Арустамяну. Нападающий «Локомотива» сообщил, что он «полностью за Путина», выступил за традиционные ценности, осудил отношение Европы к России, приложил «Зенит» и сборную, объяснил, почему не вышло в Турции, пообещал всыпать Геничу, высказался об интимном видео и вписался за Криштиану Роналду. А если вы не готовы к двум часам видео – есть наш пересказ.

2. В первых матчах Кубка Гагарина СКА влетел минскому «Динамо», «Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Адмиралу», нанеся 122 броска по воротам, «Ак Барс» уступил «Нефтехимику», а «Локомотив» – «Витязю». 4 клуба с низким посевом впервые выиграли стартовые матчи серий 1-го раунда плей-офф.

3. «МЮ» вышел в 1/4 Кубка Англии, одержав волевую победу над «Вест Хэмом» – 3:1. Гарначо и Фред забили на 90-й и 95-й. А вот «Тоттенхэм» вылетел, проиграв «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. В четвертьфинале «Ман Сити» сыграет с «Бернли», «МЮ» – с «Фулхэмом».

4. «Крылья Советов» вышли в полуфинал Кубка России, сыграв вничью с «Динамо» – 1:1. Москвичи отправляются в Путь регионов.

5. В перенесенным матчах АПЛ «Арсенал» прихлопнул «Эвертон» (4:0), а «Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» (2:0).

6. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл коньковую «разделку» на чемпионате мира, Амундсен – 2-й, Холунн – 3-й, Клэбо – 4-й.

7. Карим Бензема после The Best выложил список своих достижений за период для номинации и фото с Винисиусом, не попавшим в сборную года.

8. Валиева, Щербакова, Туктамышева, Загитова, Медведева, Коляда, Кондратюк выступят на турнире по шоу-программам.

9. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на лыжном турнире «Чемпионские высоты», Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й.

10. Умер бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен. Обладателю рекорда по голам на одном ЧМ было 89 лет.

11. Подтвержден обмен Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало в «Лос-Анджелес». «Коламбус» получит Куика, пик 1-го раунда в 2023-м и 3-го раунда в 2024-м. «Вашингтон» обменял Ларса Эллера в «Колорадо» на пик второго раунда драфта-2025.

12. Выяснилось, что Дани Алвес 8 лет назад приставал к еще одной девушке в клубе Sutton – там же, где случилось предполагаемое изнасилование. Она сообщила об этом в тиктоке.

13. Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

14. Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным, пишет Inkazan.

15. Медалисты чемпионата России по легкой атлетике получат от 20 до 50 тысяч рублей – при условии, что результат будет не ниже норматива КМС.

Цитаты дня.

Шипулин о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2026: «Сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов. Но, тем не менее, будем это обсуждать»

Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»

Владислав Третьяк: «Главная задача – выполнить указания Путина, чтобы как можно больше людей занимались спортом»

Директор «Чертаново»: «Всем лигам России надо переходить на «весну-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно, и с Европой мы сейчас не контактируем»

Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с двойными стандартами в спорте после ошеломляющего успеха Сочи-2014, который нам не смогли простить»

Анчелотти о победе Месси, Мартинеса и Скалони на The Best: «Это нормально – Аргентина заслуженно выиграла ЧМ. Но я уверен, что трое лучших – из «Реала»