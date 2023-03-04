Минюст Украины попросил изъять активы Аркадия Ротенберга в пользу страны. Главе ФХР, возможно, принадлежит ТРЦ стоимостью 180 млн долларов

Теги ФХР бизнес КХЛ Аркадий Ротенберг Политика ТАСС Владимир Зеленский Хоккей

Минюст Украины просит изъять в пользу государства активы якобы Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Ведомство просит взыскать в пользу государства 100% доли уставного капитала ООО «Авангард-Виларти» и 66,65% доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Экономическую правду», председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг владеет ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве через ООО «ИС «Лыбидь», 100% уставного капитала которой находится во владении ООО «Авангард-Виларти».

Стоимость объекта оценивается в 180 миллионов долларов. 

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российских бизнесменов, включая Аркадия Ротенберга. Всего в списке физических лиц находится 2507 фамилий. 

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18 комментариев

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Кирилл Польский
Самое смешное, если вообще можно находить что - то смешное в происходящем? Так это то, что с обеих сторон продолжают находится активы российских и украинских партнёров / друзей олигархов. И их оооочень вяло находят и забирают. Сколько вон на Донбассе и в Крыму до сих пор игрушек Ахметова, Коломойского, и тд? Так и в Киеве и других городах можно найти игрушки Роттенберга и других. И их только МОГУТ забрать. А могут и не забрать, и порешать. Интересно, фабрику Пороха хоть закрыли? А вы говорите война. Кому война, а кому лавэха мутится... И это ещё без всяких зерновых сделок и тд
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MTZ_2022
Никто в России по этому поводу не расстроится, я правильно понимаю?
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Михаил Максаков
ничего, скоро назад заберёт... если будет что забирать
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D_I_A_B_L_O
По Zеленской морде им не надо случаем?
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иг1171
Правительство СССР решило изъять торговый центр Гиммлера в СССР.
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maksipol
Ответ Biatlon1st
В пользу Российского государства? Вполне норм!
даже если было бы так, то что норм то? что Володька из этого кармана в другой переложит?
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Кеша
Надо было в России строить ТРЦ и ледовые арены Главе Федерации хоккея России, а не на Украине . Не жалко .
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Сергей Григорьев
с какого кто-то что-то чужое должен отдавать этим собакам???
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Samostoyatelno
Не будет неожиданностью, если в ТЦ упадёт ракета.
+5
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Руслан Мухамадиев
Ответ Артём Пневский
Это про какой вид спорта новость?
Политбол.
+8
-2
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Ильдар М
Удивительно, как на Украине осталось еще что-то, что можно было отобрать и до сих пор не отобрали, если они даже на собственных граждан накладывают санкции
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Артём Пневский
Ответ Олег Устименко
кто мы?😳
ЧВК Рёдан
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evil
Ответ Biatlon1st
В пользу Российского государства? Вполне норм!
Согласен
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Артём Пневский
Это про какой вид спорта новость?
+11
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Biatlon1st
В пользу Российского государства? Вполне норм!
+5
-5
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Олег Устименко
Ответ evil
Это мы поддерживаем, но только в пользу российских граждан
кто мы?😳
+1
-5
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evil
Это мы поддерживаем, но только в пользу российских граждан
+6
-9
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Николай Мохнаткин
На хоккее заработал. Очень честный человек!
+15
-2
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