Минюст Украины попросил изъять активы Аркадия Ротенберга в пользу страны. Главе ФХР, возможно, принадлежит ТРЦ стоимостью 180 млн долларов

Минюст Украины просит изъять в пользу государства активы якобы Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Ведомство просит взыскать в пользу государства 100% доли уставного капитала ООО «Авангард-Виларти» и 66,65% доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Экономическую правду», председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг владеет ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве через ООО «ИС «Лыбидь», 100% уставного капитала которой находится во владении ООО «Авангард-Виларти».

Стоимость объекта оценивается в 180 миллионов долларов.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российских бизнесменов, включая Аркадия Ротенберга. Всего в списке физических лиц находится 2507 фамилий.