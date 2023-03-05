Шевченко проиграла Грассо удушающим приемом в 4-м раунде на UFC 285
На UFC 285 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.
Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде.
Бой с Грассо стал для Шевченко восьмой защитой подряд. Она владела поясом с 2018 года.
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Шевченко пора перестать играться в разные стили, сфокусироваться на своей борьбе и вернуть пояс. как это недавно сделала Нунес.
Как же это было справедливо.
а так, на самом деле, она уже прошлый бой проиграла - там судья помогли.