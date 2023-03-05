Шевченко проиграла Грассо удушающим приемом в 4-м раунде на UFC 285

Теги UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

На UFC 285 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде.

Бой с Грассо стал для Шевченко восьмой защитой подряд. Она владела поясом с 2018 года.

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43 комментария

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Dmitrij Lavrenkov
Лучше бы в футболе оставался.
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Igor Melito
чемпионы не вечны, Валентине нужно сделать сопутствующие выводы из всего этого
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otchim kaloeda
Ответ ДжинИзЛампы
Говорю как соотечественник и большой фанат её со времён средней школы
чем она зазналась?
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Isa Babaev
Ответ Ovi174
Вале что-то надо менять. Последние 2 боя очень слабо провела, допустила несколько серьезных ошибок, сама спину отдала. В общем надеюсь она сделает выводы.
Поздно выводам, ей 35, возраст никого не щадит
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Крокодила гены
Валя бы однозначно выиграла. К сближению Грассо она приноровилась, джебами её отгоняла. Если бы не глупейшая вертушка
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vulturecrow
Шевченко выигрывала бой, но допустила ошибку. Грассо выступила классно - смогла потрясти Валю в стойке, активно защищалась в партере и молниеносно использовала возможность выйти на удушающий.
Шевченко пора перестать играться в разные стили, сфокусироваться на своей борьбе и вернуть пояс. как это недавно сделала Нунес.
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Алекс Клунник
АТЛИЧНА ВСЕ ПО ДЕЛУ
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senderoluminoso
Лицо Вали, когда она выходила в восьмиугольник, кричало: я проиграю....
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Zomourning33
Ответ Нежный Джохар
иногда полезно обнулится
Какое это отвратительное слово в России.
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Alex Cardo
Грассо умница, абсолютно заслуженно)
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ДжинИзЛампы
Ответ hala18
Так и есть, тоже заметил это
Начала много комментироватьи критиковать других ребят, особенно ребят борцовского стиля. А сегодня не особо умея бороться, всё время лезла в борьбу... Жаль, она лучше любой женщины по умениям, но...
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Zomourning33
Как же замедлилась Валя, никакого тайминга. Нет взрывных комбинаций, нет новых атак, джеб, джеб и джеб, вот и весь арсенал в стойке. И насколько же неуместна была та вертушка. Непозволительная ошибка. Кажется, что её век закончился. Эх, какая была разносторонняя, особенно в атаке, но все эти спорные победы и близкие решения показывают, что пора уступать место молодым.
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DonaldBrashear 2.0
так ей и надо, решила одеялом быть, на этом вытянуть бой - в итоге задушили.

Как же это было справедливо.

а так, на самом деле, она уже прошлый бой проиграла - там судья помогли.
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Tpy6kaMerlina
Шевченко сегодня была бледной тенью себя
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Евгений Шевцов
Ответ Mr. Blonde
очень слабый бои показала, и заслуженно проиграла
Когда третий раунд закончился - подумал, что Грассо вырубит Валю в 4м, потому-что было ощущение, что Валя не понимает что делает и что делать. Переводы красивые а дальше залеживания...
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hala18
Ответ ДжинИзЛампы
Зазналась Валя...
Так и есть, тоже заметил это
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Sasha Kurtin
Зато будет огненный реванш!
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Ovi174
Вале что-то надо менять. Последние 2 боя очень слабо провела, допустила несколько серьезных ошибок, сама спину отдала. В общем надеюсь она сделает выводы.
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камыш
Шевченко начудила и получила сразу
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Erkin Salikov
Сказать что я в шоке ничего не сказать, но бой был близкий до этого а Валя в стойке вообще ничего не показала, не пробивала Лоу Кики, что казалось бы нужно делать против боксерши Грассо. Болел за Валю, но Грассо с заслуженной победой.
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scanner c
Слабая подготовка. Не выполняла планы команды.
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Алан Колбаскин
Так ей и надо. Постоянно в борьбу лезла, Грассо молодец
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Вася Васильков
Когда хочешь выиграть на лайте то жди ответки. Валентина не голодная до побед, выходит в последних не рвать как раньше а побеждать на классе. Это чревато
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j30
из доминирующих чемпионов остался только волк и джонс который ни разу ни проигрывал и сам оставил пояс вакантным
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Fair_play
Валя слишком пересидела в инстаграмме
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