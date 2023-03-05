Шевченко проиграла Грассо удушающим приемом в 4-м раунде на UFC 285

На UFC 285 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между и Алексой Грассо.

Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде.

Бой с Грассо стал для Шевченко восьмой защитой подряд. Она владела поясом с 2018 года.

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