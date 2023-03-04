Мешков не засчитал гол Соболева «Уралу» из-за падения Помазуна. Вратарь столкнулся со своим же защитником

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Футбол

Судьи не засчитали гол «Спартака» в ворота «Урала». 

На 85-й минуте матча при счете 2:2 нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко. После просмотра ВАР ассистенты Мешкова оставили его решение в силе. 

Матч «Спартак» – «Урал» завершился ничьей со счетом 2:2. 

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274 комментария

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Дмитрий Махаев
Ой, Спартачам что то не так с судейством, ну да это не Иванов ручной))
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Evgen51Sever
Ответ Nutcracker
Спартак убили... Надеюсь красно-белые сумеют добиться каких-то решений от руководства лиги, выжмут максимум из ситуации, чтобы хоть как-то компенсировать эту несправедливость
Пожожди, они говорили, что на Тикнизяне фола не было)))
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Spartak16(region)
Ответ Jovana Jovičić
Так это Зарема о Зените постоянно, а жена Миллера про Спартак вообще не говорит
у миллера нет жены, у миллера есть муж - медведев
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Иван Иванов
Ответ Николай Горнаков
Человека похожего на Мешкова видели сейчас у банкомата Сбера.
...Газпромбанка
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Xameleon1992
Абсолютно левейшая отмена, но как сектанты во всём умудряются увидеть руку Ленинграда - загадка
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Иван Иванов
Ответ Кирилл Неважно
Также подумал после сейва Селихова( реально первый раз, это ж надо было так изъеб... ,чтоб еще и вар оставить вне игры
Это уже не первый раз с варом на матчах Спартака. Вспомни сочи-спартак и два левых пенальти Казарцева после просмотра.
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Spartak16(region)
Ответ Руслан Абакаров
Из школы выпустили что ли ?😅ч
м-да...это называется: рустик сам пошутил - рустик сам посмеялся 🤭
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melmi
Ответ Руслан Абакаров
Матч с Локо смотрел ?😂
Матч Сити-Ньюкасл смотрю. Если про борьбу Танкизяна, то там не свистят такое . Это борьба в рамках правил , которую он проиграл . И те кто смирят АПЛ- со мной согласятся . А остальное лирика
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reteka
Там толчок в спину защитника был.
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maximus201594@gmail.com
Ответ ЧакСевернаяКорея
Свисток был раньше удара по воротам.Соболев слышал,но как обычно,закосил.Какие претензии к правилам?
Да это понятно.Свистнул то почему?
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Блиняш
Из этой же серии гол Малкома и левый пенальти Селихов-Ерохин. История не учит.
Люди дох.лион дох.лионов деревянных потратили на этот ВАР, чтоб ребята свистели раньше заранее.
Весь футбольный мир жалуется, что слишком долго не свистят. Мешков 2 раза за матч: "Да что Вы говорите?! Долго?! Хорошо. Как скажете! Смотрите как я могу!"
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bedLaM
Ответ Пользователь Имени
Судья допустил детскую ошибку, судья отдыхает минимум 10 матчей, хочет 5 идёт на детектор, проваливает его - уголовное разбирательство
Да деньгами надо наказывать вот и все.
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Иван Иванов
Ответ Назар Игорь
Про спасение Селихова на последних секундах как-то все и забыли. Могли вообще с 0 остаться.
Если бы гол был засчитан, то не было бы этого момента.
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Честный контроль
"Эти кроты позорные судят у нас безнаказанно!Газпромовские шестёрки!"
"цирк шапито"
"Клоуны, тащут Питер, боятся Спартака"

Неделей ранее в играх с Локомотивом, все те же действующие лица...Судья прав. У нас лучшие судьи. Болельщики Локо не знают правил, потому несут чушь...
Это все что надо знать о кб сектантах)
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maximus201594@gmail.com
Ответ NIK7478
Кто видел повторы, тот знает, что судья дал свисток до удара Соболева. А посему гол засчитать невозможно.Точка.
Причина свистка?
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bedLaM
Ответ Doni Zeffironi
Очередное доказательство того, что нет никакого заговора, есть просто тупорылые и слепошарые судьи, которые в каждом матче творят какую-то дичь. Ладно, насрать, ничья в целом закономерный итог сегодня, без Джикии и Чернова центр обороны полный ахтунг. 2 гол Спартака это шик и блеск, Литвинов просто умничка))
Конечно, только чет в матчах зенита таких "ошибок" резко меньше, чем в матчах Спартака или ЦСКА например.
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YOKODZUMA
Я конечно старый паровоз, но тут че то тоже не понял. А чего отменили то?
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Hong Kil
Эталонное судейство! Редко такое увидишь в матчах с зарэмцами.
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Иван Иванов
Ответ AminO2
С оружием?
На танке...
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Mr.Hahn
Ох, как же дичайше тянут мясо судьи! (С) (Газовые клоуны после матча Спартака с Локомотивом)
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Олег Тараскин
200 матч крота Мешкова.
Два не защитанных гола
Судья от бога, это его призвание.

Интересно услышать объяснение данных действий)
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Сергей Григорьев
только чемпионат возобновился,и в первом же матче судейский скандал 🤦 опять мешков
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Орыс-орыс онбаган
Мешку осталось только самому в ворота Спартака забить
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maximus201594@gmail.com
Ответ Злодей Спб
Ну сейчас опять спартак начнёт кошмарить судей. Два года КБ и так работали на то, чтобы по пять раз пенальти давали перебивать. А тут видите ли Мешков посмел пенальти целый поставить и гол отменить. Решение судьи проверку Ваш прошло? Прошло. Сидите, обтекайте.
Спартак пишется с большой буквы.Имей уважение.А обтекать будеш ты.
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Иван Иванов
Ответ Yo Yo
И вот как с этим бороться? Этот клоун ведь продолжит судить и дальше! Дадут пару матчей отдохнуть и вперёд. Цирк
Не пару матчей, а премию от гаспрёма...
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