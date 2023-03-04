Мешков не засчитал гол Соболева «Уралу» из-за падения Помазуна. Вратарь столкнулся со своим же защитником
Судьи не засчитали гол «Спартака» в ворота «Урала».
На 85-й минуте матча при счете 2:2 нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.
На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко. После просмотра ВАР ассистенты Мешкова оставили его решение в силе.
Матч «Спартак» – «Урал» завершился ничьей со счетом 2:2.
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Люди дох.лион дох.лионов деревянных потратили на этот ВАР, чтоб ребята свистели раньше заранее.
Весь футбольный мир жалуется, что слишком долго не свистят. Мешков 2 раза за матч: "Да что Вы говорите?! Долго?! Хорошо. Как скажете! Смотрите как я могу!"
"цирк шапито"
"Клоуны, тащут Питер, боятся Спартака"
Неделей ранее в играх с Локомотивом, все те же действующие лица...Судья прав. У нас лучшие судьи. Болельщики Локо не знают правил, потому несут чушь...
Это все что надо знать о кб сектантах)
Два не защитанных гола
Судья от бога, это его призвание.
Интересно услышать объяснение данных действий)