Мешков не засчитал гол Соболева «Уралу» из-за падения Помазуна. Вратарь столкнулся со своим же защитником

Судьи не засчитали гол « » в ворота « ».

На 85-й минуте матча при счете 2:2 нападающий московской команды отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

На самом деле столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко. После просмотра ВАР ассистенты Мешкова оставили его решение в силе.

Матч «Спартак» – «Урал» завершился ничьей со счетом 2:2.

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