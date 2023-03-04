Юран о Fan ID: «Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал»

Теги премьер-лига Россия болельщики Сергей Юран Fan ID Футбол

Сергей Юран высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно.

Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал.

Когда начну побеждать в РПЛ с какой-то командой? Скоро начнем, в этом сезоне», – сказал бывший тренер «Химок».

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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54 комментария

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Водяра
Юран: «сказали подписывать письмо, я подписал.»
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Alexander Kochet
Обычный рабсеянен и днище
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Bei Bender
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
баран, получается? погнали стадо, и ты с ними тоже
Баран ТЫ !!! Сделаете вы все эти карты как миленькие или будете дома под телевизор бухать !!! Да и сравни свои достижения и Юрана умник !!!
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Moonwalker
Ответ Алекс Я
А какие вопрОсы у болельщиков?у тебя нет 20 мин.,что бы сходить в МФЦ?
Кто-то когда-то вообще говорил о СЛОЖНОСТИ получить FanID? Вопрос не в процедуре оформления, вопрос в необходимости его оформлять в принципе. Но да, главный аргумент "защитников" всегда "да там дел на пять минут" )))
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Simon Petrikov
так ты бы работу потерял, если бы не оформил

вообще вся эта околофутбольная туса, кормящаяся с игры, больше ничего делать не умеет, как оказалось
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дурной сходненский гребист
-"меня зовут серёжа отпердолин" - зачем то добавил барсик
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Антиполитпроект
Вот, собственно, из-за таких вот крепостное право и продержалось аж до 1861. И сейчас власть творит беспредел из-за таких амёб
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poolshh
Напрашивается очевидное - скажут застрелиться, застрелюсь. Я ж законопослушный.
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Алекс Я
Ответ Moonwalker
Да, как раз к тем, для кого это касается работы, вопросов нет, у них действительно выбора нет. Но тогда пусть не ставят себя в пример болельщикам.
А какие вопрОсы у болельщиков?у тебя нет 20 мин.,что бы сходить в МФЦ?
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PsichoEscape
Послушный человек. Сказали уйти - ушёл. Сказали вернуться - вернулся.
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Wiley Fox
Юран крепостной

И дурак к тому же
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Алекс Я
Ответ МТБ
Ты не законопослушный, ты трусливый и глупый, первую очередь.
Глупые это те ,кто не оформил фан айди.лишили своих команд поддержки,кому лучше от этого?
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Vermilion
нам сказали- мы пошли. какой то коллектив 2.0.
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МТБ
Ты не законопослушный, ты трусливый и глупый, первую очередь.
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Максим Черкашин
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
баран, получается? погнали стадо, и ты с ними тоже
Он хитренький, там Химки, за фануйди календарик дают.
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Жаргал Шадапов
Барсик хороший)
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Moonwalker
Ответ Михо
В случае с людьми для которых футбол профессия, я бы не был столь категоричен. Им действительно приходится это делать
Да, как раз к тем, для кого это касается работы, вопросов нет, у них действительно выбора нет. Но тогда пусть не ставят себя в пример болельщикам.
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Ден Ден
Вспомнился анекдот
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.
+18
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Moonwalker
Какая же подмена понятий изо всех щелей. Я тоже законопослушный. Мне не сказали "делать", мне сказали "хочешь ходить на стадион - нужно сделать". Я сделал, но выбор: вернул абонементы. Что не делает меня незаконопослушным. А то, что озвучил Юран, называется совершенно по другому!
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Xm.md
Ответ balander09
и дорогу в неположенном месте не перехожу! правила же есть )
Ну за это даже штрафуют
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Xm.md
Ответ Злодей Спб
Я лично решил не оформлять. Но тут дело добровольное. Автовладельцы же не протестуют против необходимости иметь права для вождения транспортного средства? Вот только без машины сложно обойтись, а смотреть футбол без непосредственного посещения стадиона - вполне себе можно. Поэтому, не стоит удивляться, что будет спад посещаемости стадионов. P.S. Вот бы часть автовладельцев бойкот прав устроило и перестало на своих говновёдрах выезжать, может пробок поменьше бы было :)
Купить машину в твоем понимании это купить навыки управления этой машиной?
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wexor
Фанid только староверы отвергают которые картами не пользуется а только наличкой...
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Impeachman
Ответ Mister Zalupa
Анекдот об обязательном анальном изнасиловании по пятницам реализовался в своей полноте.
У Юрана с этим давно всё в порядке https://bit.ly/3Zp0pia
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Sobachkin
Ну тогда и СВО тоже ждет, скажут идти, пойдешь...
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portvein-psih
Мы люди свободные! Что нам скажут - то и захотим!
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