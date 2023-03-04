Юран о Fan ID: «Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал»

высказался о введении Fan ID в Мир .

«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно.

Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал.

Когда начну побеждать в РПЛ с какой-то командой? Скоро начнем, в этом сезоне», – сказал бывший тренер «Химок».

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

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