Юран о Fan ID: «Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал»
Сергей Юран высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.
«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно.
Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал.
Когда начну побеждать в РПЛ с какой-то командой? Скоро начнем, в этом сезоне», – сказал бывший тренер «Химок».
Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось
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вообще вся эта околофутбольная туса, кормящаяся с игры, больше ничего делать не умеет, как оказалось
И дурак к тому же
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.