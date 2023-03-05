Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

забросил 814-ю и 815-ю шайбы в , до рекорда – 79 голов.

Капитан « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (8:3) и был признан первой звездой.

37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 815 шайбами. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.

В 59 матчах текущего сезона Овечкин набрал 60 (35+25) баллов.

Сегодня Александр (17:06, 3:57 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ ворот, сделал 1 блок и 1 перехват.