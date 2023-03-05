Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

Теги рейтинги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 79 голов.

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (8:3) и был признан первой звездой. 

37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 815 шайбами. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.

В 59 матчах текущего сезона Овечкин набрал 60 (35+25) баллов.

Сегодня Александр (17:06, 3:57 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ ворот, сделал 1 блок и 1 перехват. 

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51 комментарий

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Дима Ермаков
Ответ Дух Хлебонасущенского
Вдогонку, по первому полтиннику Макдэвида. Это был 201-й полтинник в НХЛ, 142 из них принадлежит канадцам, 22-американцам, 20- россиянам, 7 – финнам, 4 –чехам, по 2 словакам и немцам, по 1 шведам(Хокан Лооб) и англичанам(Кен Ходж) ; -95 игроков достигли этого рубежа в НХЛ, 69 из них канадцы,12 американцы, 7 россияне, 2 финна и чеха, так же один немец, швед и англичанин -У россиян: Овечкин-9, П. Буре-5, Могильный, Ковальчук по 2,Федоров, Малкин по 1( в уме держим Капризова). Конкурентов у 9 полтинников Овечкина пока не вижу, Макдэвиду уже 26 и только один полтинник, Стэмкосу-33/2, Драйзайтлю-27/2, Мэттьюсу-25/1, Пастерняк-26/0, Томпсону-25/0, о Лайне уже все забыли… у всех впереди трудный подъём к этому Олимпу(и это при отсутствии травм, личных и командных спадов, локаутов и экономических проблем в США, что крайне сомнительно)
За эту стату отдельное спасибо
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matush
До рекорда Овечкина 85 шайб.
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marchellinos
Ура, наконец-то!!! Давно ждали.
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Алекс Я
Овечкин-сборная-56г,Динамо-57г,Вашингтон-887-всего 1000 ГОЛОВ
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Владимир Кувшинов
Ответ Дух Хлебонасущенского
-3432 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3649,1-й Кэл Клаттербак-3692) -4061-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4098) -1470-е очко в РС, 815+655 (16-й, 15-й Кросби -1482,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857) -1470-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1482, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) -546 очко в большинстве (21-й в лиге, 20-й Торнтон-548, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-529(25-й) -1611-е очко в РС и КС, 887+724, (18-й, 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1683(13-й) -15-16-я шайба и 26-е очко в 26-й игре с Сан-Хосе в РС, 5-й дубль, 116-й бросок в створ, -в 414-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-441(11-й) -130-й раз набирает 3+ очка за игру(19-й, догнал Бр. Халла, 18-й П.Штясны-138,1-й Гретцки-459) из действующих больше только у Кросби-168(9-й в лиге) - Каапо Кяхкёнен стал 168-м вратарем, пропустившим от Ови, (128-й с двумя пропущенными)это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови Кросби-141, Павелски-139, Картер, Малкин - 138 вратарей -22-й праймери Тома Уилсонна Ови, с его передач были заброшены 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, и 814-я шайбы Ови -1-й праймери Винсента Иорио на Ови, который стал 91-м игроком Вашингтона с праймери на Ови -21-й праймери Ови на Оши (401-й в карьере, 65–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-396(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322)из действующих лидер Кросби-579(18-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-73 шайбы, второй Сёмин-28, третий-Кузнецов-26 -170-й раз Ови признается 1-й звездой в матчах регулярки (9-й раз в этом сезоне)
Дух приветствую тебя! Заждались честно! У Сани такое тяжёлое событие произошло смерть отца! Но я уверен у него всё наладится и мы будем читать твою стату после каждого матча столичных !✊
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Лунев спасет
Чтоб обогнать Грецки ещё нужно 2 сезона..
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Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 414! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 815 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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frontman5
Ответ Ivan Ivanych
До этого несколько матчей играел вашик с ним как буедто без него.
Ты проспал причину
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Enchanter WIZZARD
989 шайб на профуровне, не считая матчи за юношескую и молодежную сборную России. Сильный результат
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BuTaJIbKa
Ответ Дух Хлебонасущенского
-3432 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3649,1-й Кэл Клаттербак-3692) -4061-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4098) -1470-е очко в РС, 815+655 (16-й, 15-й Кросби -1482,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857) -1470-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1482, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) -546 очко в большинстве (21-й в лиге, 20-й Торнтон-548, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-529(25-й) -1611-е очко в РС и КС, 887+724, (18-й, 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1683(13-й) -15-16-я шайба и 26-е очко в 26-й игре с Сан-Хосе в РС, 5-й дубль, 116-й бросок в створ, -в 414-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-441(11-й) -130-й раз набирает 3+ очка за игру(19-й, догнал Бр. Халла, 18-й П.Штясны-138,1-й Гретцки-459) из действующих больше только у Кросби-168(9-й в лиге) - Каапо Кяхкёнен стал 168-м вратарем, пропустившим от Ови, (128-й с двумя пропущенными)это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови Кросби-141, Павелски-139, Картер, Малкин - 138 вратарей -22-й праймери Тома Уилсонна Ови, с его передач были заброшены 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, и 814-я шайбы Ови -1-й праймери Винсента Иорио на Ови, который стал 91-м игроком Вашингтона с праймери на Ови -21-й праймери Ови на Оши (401-й в карьере, 65–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-396(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322)из действующих лидер Кросби-579(18-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-73 шайбы, второй Сёмин-28, третий-Кузнецов-26 -170-й раз Ови признается 1-й звездой в матчах регулярки (9-й раз в этом сезоне)
ещё 10 вратарей надо подбить..
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Кагов
Ови установит ветеранские рекорды снайперского долголетия по возрастам:
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд взят (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (5 до рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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Андрей Арсентьев
Ответ Groznykrab
Цель на сезон: Набрать полтос Пролететь мимо плова Хорошенько отдохнуть, как морально, так и физически
Шансы на полтос у Сани малы. Столичным осталось провести 18 игр. На этом отрезке нужно выдержать график 0,83 шайбы за игру.
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Кино Музыка
Идет по графику 45 шайб за сезон.
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Кагов
Показатели Ови по сезонам:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 60 очк... (33+25), 59 игр...(идет, ещё 18 игр)
Всего - 1470 очк. (815+655), 1333 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделал рекордной, догнал того же Гартнера, 14 сезонов!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, а у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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Potors
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 814-815-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-79 шайб ), действующие: Кросби-544(31-й), Стэмкос-508(43-й), Малкин-467(58-й), - 814-815-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -544(13-й) -166 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-91(31-й) -93-й дубль на выезде(1-й в лиге, 2-й Гретцки-83) преследователь Кросби-45 -615-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-441 -413-414-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-248 -514-515-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-381(24-й) -296-297-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -180 -886-887-я в РС и КС, Ови 815+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -615(28-й) - 339-340-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-245 -108-109-я Ови после 35 лет(20-й, 19-й Герин-110, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-81 -34-35-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих лидирует Павелски-42 -34-35-я в возрасте 37 лет(3-й, обогнал Эспозито, 2-й Сакик-36, 1-й Бьюсик -40), -136-137-я в марте(самый урожайный месяц) в 233 игре РС (4-й, догнал Ягра, 3-й Лемье-138, 1-й Гретцки -144) преследователь -Кросби -97 -6309-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) -6946-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
7 голов до Грецки в Марте - может покориться уже в этом году!
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BuTaJIbKa
красава Саня, заждались уж...
полтинника не будет, конечно, но до 40 было бы круто дойти в этом сезоне
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Павел Мальцев
Ответ serber23
Если бы январь не провалил, должен был 50 выбить
Январь у него хороший был, он считай весь февраль пропустил. Сначала МВЗ, потом трагедия в семье. Было видно как ему тяжело игралось эмоционально
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Кино Музыка
Второй гол на быстрых руках понравился.
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Александр Смирнов
Ответ Дух Хлебонасущенского
-3432 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3649,1-й Кэл Клаттербак-3692) -4061-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4098) -1470-е очко в РС, 815+655 (16-й, 15-й Кросби -1482,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857) -1470-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1482, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) -546 очко в большинстве (21-й в лиге, 20-й Торнтон-548, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-529(25-й) -1611-е очко в РС и КС, 887+724, (18-й, 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1683(13-й) -15-16-я шайба и 26-е очко в 26-й игре с Сан-Хосе в РС, 5-й дубль, 116-й бросок в створ, -в 414-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-441(11-й) -130-й раз набирает 3+ очка за игру(19-й, догнал Бр. Халла, 18-й П.Штясны-138,1-й Гретцки-459) из действующих больше только у Кросби-168(9-й в лиге) - Каапо Кяхкёнен стал 168-м вратарем, пропустившим от Ови, (128-й с двумя пропущенными)это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови Кросби-141, Павелски-139, Картер, Малкин - 138 вратарей -22-й праймери Тома Уилсонна Ови, с его передач были заброшены 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, и 814-я шайбы Ови -1-й праймери Винсента Иорио на Ови, который стал 91-м игроком Вашингтона с праймери на Ови -21-й праймери Ови на Оши (401-й в карьере, 65–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-396(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322)из действующих лидер Кросби-579(18-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-73 шайбы, второй Сёмин-28, третий-Кузнецов-26 -170-й раз Ови признается 1-й звездой в матчах регулярки (9-й раз в этом сезоне)
Спасибо, Андрей. Хотелось бы почаще это писать.👍
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Кагов
Овечкин в этом сезоне идёт в карьерном графике по забитым шайбам (3 в 5ти матчах)! А по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон, больше всех среди россиян в НХЛ!
Сейчас в карьере:
Матчи - 1333
Броски в створ - 6309 - рекорд! (4,75 броска за матч)
Голы - 815 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7)
Голы ~ 920-930!(~0,6)!
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Павел Мальцев
Ответ Дух Хлебонасущенского
По просьбам трудящихся-)) Овечкин забросил более 40 шайб: Виннипегу(Атланте)-53, Тампе-50, Филадельфии и Каролине по 47, Флориде-43, Рейнджеру и Айлендерс по 42, Торонто-41, Баффало -40, всего-9, впереди только Эспозито -10, рекорд не за горами, ближайшие претенденты Питтсбург, Нью-Джерси по 38, Монреаль-37 и Оттава -36, Есть вероятность забросить и 6 полтинников, по 5 у Гретцки, Г. Хоу, М.Ришара, Бобби Халла. 100 шайб командам - это уже история, все рекорды устанавливались во времена «Большой шестерки» Г. Хоу воткнул Чикаго аж 169, Бостону-148 шайб, Рейнжерс-144… по 100 шайб 5-ти командам, у М.Ришара три таких команды, у Бобби Халла -2, этим рекордам уже не суждено обновиться.
Ну кто его знает, теоретически то возможно. Может там Ови младший будет забивать только Столичному дивизиону и приблизиться к рекорду бати))
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Кеша
Овечкин вернулся . Теперь ни у кого нет сомнений , надеюсь , что Александру по силам побить рекорд Гретцки . Хорошо бы еще в этом сезоне положить минимум десятку , что в следующих двух облегчить себе задачу . Да бог сил и здоровья Овечкину ! Дай бог всем нам сил и здоровья дождаться этого грандиозного события ! Обратите внимание на работу рук . В касание крюком как из станкового пулемета отстрел четко в дальний угол.
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+6
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Дух Хлебонасущенского
Вдогонку, по первому полтиннику Макдэвида. Это был 201-й полтинник в НХЛ, 142 из них принадлежит канадцам, 22-американцам, 20- россиянам, 7 – финнам, 4 –чехам, по 2 словакам и немцам, по 1 шведам(Хокан Лооб) и англичанам(Кен Ходж) ;
-95 игроков достигли этого рубежа в НХЛ, 69 из них канадцы,12 американцы, 7 россияне, 2 финна и чеха, так же один немец, швед и англичанин
-У россиян: Овечкин-9, П. Буре-5, Могильный, Ковальчук по 2,Федоров, Малкин по 1( в уме держим Капризова).
Конкурентов у 9 полтинников Овечкина пока не вижу, Макдэвиду уже 26 и только один полтинник, Стэмкосу-33/2, Драйзайтлю-27/2, Мэттьюсу-25/1, Пастерняк-26/0, Томпсону-25/0, о Лайне уже все забыли… у всех впереди трудный подъём к этому Олимпу(и это при отсутствии травм, личных и командных спадов, локаутов и экономических проблем в США, что крайне сомнительно)
+19
-1
+18
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Stewart - 25
Ответ The cat hippopotamus
Не помните сколько фамилий было в списке, когда вы начали постить в таком формате?
По моему 20 фамилий.
+8
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+8
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The cat hippopotamus
Две шайбы не заезжая в офис. Удаленно, так сказать ))
+9
0
+9
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