Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов
Александр Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 79 голов.
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (8:3) и был признан первой звездой.
37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 815 шайбами. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.
В 59 матчах текущего сезона Овечкин набрал 60 (35+25) баллов.
Сегодня Александр (17:06, 3:57 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ ворот, сделал 1 блок и 1 перехват.
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 414! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 815 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд взят (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (5 до рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 60 очк... (33+25), 59 игр...(идет, ещё 18 игр)
Всего - 1470 очк. (815+655), 1333 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделал рекордной, догнал того же Гартнера, 14 сезонов!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, а у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
полтинника не будет, конечно, но до 40 было бы круто дойти в этом сезоне
Сейчас в карьере:
Матчи - 1333
Броски в створ - 6309 - рекорд! (4,75 броска за матч)
Голы - 815 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7)
Голы ~ 920-930!(~0,6)!
-95 игроков достигли этого рубежа в НХЛ, 69 из них канадцы,12 американцы, 7 россияне, 2 финна и чеха, так же один немец, швед и англичанин
-У россиян: Овечкин-9, П. Буре-5, Могильный, Ковальчук по 2,Федоров, Малкин по 1( в уме держим Капризова).
Конкурентов у 9 полтинников Овечкина пока не вижу, Макдэвиду уже 26 и только один полтинник, Стэмкосу-33/2, Драйзайтлю-27/2, Мэттьюсу-25/1, Пастерняк-26/0, Томпсону-25/0, о Лайне уже все забыли… у всех впереди трудный подъём к этому Олимпу(и это при отсутствии травм, личных и командных спадов, локаутов и экономических проблем в США, что крайне сомнительно)