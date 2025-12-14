«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках

Слуцкий: Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова.

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что Алексею Батракову и Матвею Кисляку далеко до экс-хавбека ЦСКА Владислава Радимова.

«Видел, когда Влад начинал карьеру. Потому что я был чуть постарше, я как раз заканчивал институт, начинал работать детским тренером. И когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который появился и мог все.

Сегодня даже Батраков и Кисляк, при огромной любви и уважении к ним — и близко не Радимов, который начинал в ЦСКА. Это было просто какое-то безумие. Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Это была космическая история», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Fonbet.