Евгений Плющенко: «Тарасова – великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Р-Спорт Фигурное катание

Евгений Плющенко поблагодарил Татьяну Тарасову за поддержку его заявлений о судействе.

«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Сегодня Тарасова сообщила, что из-за поддержки Плющенко ее отстранили от комментирования на Первом канале.

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13 комментариев

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Manukello
до чего его слова коснуться - всё замарано.
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Александр Шульгин
Тарасовой должно быть стыдно в приклоном возрасте так себя позиционировать, ведь кроме репутации у нее нет ничего, а ее не купишь на добавку к пенсии
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Orange carrot
Итак, сколько начинающий продержался?😀
День-два?

Хоть бы Яне доверил, а не себя подставлял. Получается, Викторович -балабол?😀
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Товарищ Майор.
в конвертике старушке занёс, вот она и поддержала
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Андрей Рыбалко
Последнее время если в ФК публичный скандал, значит где-то торчат уши Рудковких. Есть ощущение, что им абсолютно все равно, воевать за Тарасову или против Тарасовой (мы уже видели различные вариации), главное, что бы был мощный информационный повод и увеличилось количество упоминаний Плющенко и Ко в СМИ.
+6
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Скелет_Полишинеля
Ответ Лека-Лека
Остальное ПЕРЕДАЛ ей лично. Рудковский объявил якобы мораторий, а Янка распахнула кошелек.
Хорошая прибавка к пенсии.
Жаль, грозит потерей репутации.
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Фатима Кочкарова
Все ждут жаренного. А он банальности говорит. Неужели, больше не будет Плюща, который открыто всё говорил.
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Hardy
🤡🤡🤡
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Ягун Ягунини
Быстро год пролетел))
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Скелет_Полишинеля
А как же мораторий?
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Melnikov1968
Мораторий закончился.
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Маргарита Михайловна
В гадюшнике перегруппировка сил.
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Лека-Лека
Остальное ПЕРЕДАЛ ей лично.
Рудковский объявил якобы мораторий, а Янка распахнула кошелек.
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