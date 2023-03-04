Евгений Плющенко: «Тарасова – великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку»
Евгений Плющенко поблагодарил Татьяну Тарасову за поддержку его заявлений о судействе.
«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Сегодня Тарасова сообщила, что из-за поддержки Плющенко ее отстранили от комментирования на Первом канале.
Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?
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День-два?
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