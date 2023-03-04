Евгений Плющенко: «Тарасова – великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку»

поблагодарил за поддержку его заявлений о судействе.

«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Сегодня Тарасова сообщила, что из-за поддержки Плющенко ее отстранили от комментирования на Первом канале.

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова