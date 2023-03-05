«Сиксерс» прервали 16-матчевую победную серию «Бакс». Яннис Адетокумбо совершил пробежку в концовке игры

Теги Милуоки Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо допустил потерю, совершив пробежку, за 12 секунд до конца матча против «Филадельфии» (130:133).

При счете 129:125 в пользу «Сиксерс» у Янниса была возможность сократить отставание. Форвард прошел в трехсекундную зону и попытался обыграть центрового соперника Джоэла Эмбиида, но сделал лишний шаг. В результате «Филадельфия» получила владение мячом и довела игру до победы.

Адетокумбо завершил матч с 34 очками, 13 подборами и 7 потерями. Лучшими в составе «Сиксерс» стали Джеймс Харден (38 очков, 10 передач, 9 подборов) и Эмбиид (31 очко, 10 передач, 6 подборов).

«Филадельфия» прервала серию «Милуоки» из 16 побед подряд. Это вторая по продолжительности победная серия, прерванная «Сиксерс», в истории клуба. В 1982 году команде удалось прервать серию «Бостона» из 18 побед подряд.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?

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1 комментарий

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evgen98
За 82-ой год спасибо! ценная информация, обязательно запишу в блокнот.
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