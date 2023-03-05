«Сиксерс» прервали 16-матчевую победную серию «Бакс». Яннис Адетокумбо совершил пробежку в концовке игры
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо допустил потерю, совершив пробежку, за 12 секунд до конца матча против «Филадельфии» (130:133).
При счете 129:125 в пользу «Сиксерс» у Янниса была возможность сократить отставание. Форвард прошел в трехсекундную зону и попытался обыграть центрового соперника Джоэла Эмбиида, но сделал лишний шаг. В результате «Филадельфия» получила владение мячом и довела игру до победы.
Адетокумбо завершил матч с 34 очками, 13 подборами и 7 потерями. Лучшими в составе «Сиксерс» стали Джеймс Харден (38 очков, 10 передач, 9 подборов) и Эмбиид (31 очко, 10 передач, 6 подборов).
«Филадельфия» прервала серию «Милуоки» из 16 побед подряд. Это вторая по продолжительности победная серия, прерванная «Сиксерс», в истории клуба. В 1982 году команде удалось прервать серию «Бостона» из 18 побед подряд.
У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?
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