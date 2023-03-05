«Сиксерс» прервали 16-матчевую победную серию «Бакс». Яннис Адетокумбо совершил пробежку в концовке игры

Лидер «Милуоки» допустил потерю, совершив пробежку, за 12 секунд до конца матча против «Филадельфии» (130:133).

При счете 129:125 в пользу «Сиксерс» у Янниса была возможность сократить отставание. Форвард прошел в трехсекундную зону и попытался обыграть центрового соперника , но сделал лишний шаг. В результате « » получила владение мячом и довела игру до победы.

Адетокумбо завершил матч с 34 очками, 13 подборами и 7 потерями. Лучшими в составе «Сиксерс» стали (38 очков, 10 передач, 9 подборов) и Эмбиид (31 очко, 10 передач, 6 подборов).

«Филадельфия» прервала серию «Милуоки» из 16 побед подряд. Это вторая по продолжительности победная серия, прерванная «Сиксерс», в истории клуба. В 1982 году команде удалось прервать серию «Бостона» из 18 побед подряд.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?