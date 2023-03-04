На игре «Ахмат» – «Оренбург» было 4100 зрителей. Без Fan ID в 1-й части сезона в среднем ходило 8126

На матч «Ахмата» после введения системы идентификации болельщиков пришло 4100 зрителей.

Игра в Грозном в 18-м туре Мир завершилась поражением « » со счетом 1:3.

До зимнего перерыва, когда Fan ID еще не был обязательным для входа, «Ахмат-Арену» в среднем посещало 8126 зрителей.

Следует отметить, что объединения фанатов « » – единственные в чемпионате, кто не объявлял бойкот в связи с введением паспорта болельщика.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»

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