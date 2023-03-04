На игре «Ахмат» – «Оренбург» было 4100 зрителей. Без Fan ID в 1-й части сезона в среднем ходило 8126

Теги премьер-лига Россия болельщики Ахмат Оренбург Ахмат-Арена Fan ID Футбол

На матч «Ахмата» после введения системы идентификации болельщиков пришло 4100 зрителей.

Игра в Грозном в 18-м туре Мир РПЛ завершилась поражением «Оренбурга» со счетом 1:3.

До зимнего перерыва, когда Fan ID еще не был обязательным для входа, «Ахмат-Арену» в среднем посещало 8126 зрителей.

Следует отметить, что объединения фанатов «Ахмата» – единственные в чемпионате, кто не объявлял бойкот в связи с введением паспорта болельщика.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
4100 это ещё сильно завысили. По картине максимум 2 тысячи было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Там корреспондент сказал, что многие еще не смогли разобраться, как оформить этот fan id.
Что собственно не удивительно для данного региона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Все чехи в зоне СВО
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самый адовый Крикун
Уважуха. Беспринципные. Но если лень что-то делать, тот лень до конца
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Зато директор РПЛ отчитался о ежедневных рекордах по получению фанки.
Говорит, что система работает идеально.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Колпиков
Это еще в самом ватном регионе
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий