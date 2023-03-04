На игре «Ахмат» – «Оренбург» было 4100 зрителей. Без Fan ID в 1-й части сезона в среднем ходило 8126
На матч «Ахмата» после введения системы идентификации болельщиков пришло 4100 зрителей.
Игра в Грозном в 18-м туре Мир РПЛ завершилась поражением «Оренбурга» со счетом 1:3.
До зимнего перерыва, когда Fan ID еще не был обязательным для входа, «Ахмат-Арену» в среднем посещало 8126 зрителей.
Следует отметить, что объединения фанатов «Ахмата» – единственные в чемпионате, кто не объявлял бойкот в связи с введением паспорта болельщика.
Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»
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Что собственно не удивительно для данного региона.
Говорит, что система работает идеально.