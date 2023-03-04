Татьяна Тарасова сообщила, что отстранена от работы на Первом канале, потому что поддержала заявление Плющенко о судьях

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко телевидение Первый канал Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ее отстранили от комментирования на Первом канале.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали.

Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – сказала заслуженный тренер СССР.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором

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82 комментария

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Зиля Бадриева
В любом случае так нельзя обходиться с великим тренером. Да и просто пожилым больным человеком. Здоровья Татьяне Анатольевне.
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Orange carrot
Ответ Oleandra
ТАТ прямая дорога на матчТВ.. к Трусовой и Губерниеву в компанию..
Беда только в том что Тина считает фигурку ненужным для показа видом спорта😀но обсудить судейство всегда можно и без показа
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missis-Zima
Ответ Hardy
поделом, и плющенко перестаньте показывать
Сейчас,ваше мнение обязательно учтут.Лишат Плющенко олимпийских медалей и наград.
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Delirium
Ответ As per
Гришин с Траньковым ещё осенью проговорились про политику комментирования ФК на первом канале.
"Политика комментирования" есть на абсолютно всех телеканалах.
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Sat397
Дело в том, что там война идет между первым каналом (ТШТ), и матч- ТВ(Рудковскими). Поэтому защита ТАТ Плющенко, расценивается как предательство. Ведь ТАТ работает на первом канале. В общем речь не в цензуре, а в корпоративных интересах.
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АНтошка 14
Т.е.наговорил с три короба Плющенко, а санкции наложили на Тарасову?
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flyhigh
Ответ Mira Val
Интересненько. Ягудин по этой же причине не комментирует? Папа Слав сильнее?
Яга сегодня ведущий на Закрытии Азиатских игр
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Е...С
Тутберидзе то с ТАТ целуется, то говорит своей подружке, чтобы та ее убрала. Ветреная дама.
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Tania09**
ой, та завтра скажет другое
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Роман Волков
Ответ imaxim
Если ТАТ говорит правду (а врать ей незачем), то как бы кто ни относился к Плющу (я сам его ненавижу), но это прямая цензура
Она не Плюща поддержала, а на судей наехала!
Прямо сказала: Небыло Недокрутов!
А Первый канал нашёл в этом повод от неё отвязаться, наконец-то.
Старая она стала, говорить уже почти не может.
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NataliaB.3003
Ответ Магнетист*
Ну Черносвитова, другую комментаторшу больше любит.
Кого?.
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Леди Брэкнелл
Нифига себе! Я в шоке. Какое отношение 1 Канал имеет к судейству? Что у нас происходит вообще?
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ДМ-1чемпион
Эрнст это дно. Давно пора гнать его с первого.
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Любитель_ФК
Причем тут медали, завоеванные учениками, это совершенно другая тема. Отстранили за не этичное поведение и высказывание, а фактически поддержала совершенно недопустимое давление на судей, причем во всеуслышание . О таких вещах говорят в узких кругах и людям, которые за это отвечают, если хочешь, чтобы твое мнение прозвучала, а так все выглядело по базарному, один ляпнул глупость, а вторая повторила.
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NataliaB.3003
Ого, вот это скандал..
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Orange carrot
Как сидеть и судить всяких Милохиных за деньги, так Первый канал хороший был))

А вообще, слушать ТАТ уже трудно чисто из-за ее здоровья.
А вот куда Ягудин делся?
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Tania09**
Ответ k4rmazin2007
Черносвитова это давняя подружка Тутберидзе. Всё, что надо про неё знать. А ТАТ открыто поддержала Плющенко "которого нет" по мнению Тутберидзе
А его и нет, он только лицом в кике светит.
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Алёна Трезубова
Ответ Mira Val
Интересненько. Ягудин по этой же причине не комментирует? Папа Слав сильнее?
Ягудин сегодня вёл в Кемерово закрытие "Дети Азии"
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Hardy
поделом, и плющенко перестаньте показывать
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Denkaaaa
ну так Плюща поддержала по факту в том что наши судьи не компетентны, естественно ее должны наказать, но что интересно,что самого Плюща никак не наказали
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Здравый@смысл@
Ответ imaxim
Если ТАТ говорит правду (а врать ей незачем), то как бы кто ни относился к Плющу (я сам его ненавижу), но это прямая цензура
Цензура это нормально, она была, есть и будет всегда и везде. Никто же не спорит с тем, что мат недопустим на телевидении и в печати. Главное в том, какие именно нормы подлежат цензуре. Очевидно, что в ситуации с ТАТ-Плющенко 1 канал, во-первых, посчитал в принципе недопустимой критику судей ФК;а, во-вторых, на этом основании еще и наложил персональные санкции на ТАТ как на лицо, позволившее себе такую критику. Очень хотелось бы услышать официальное объяснение позиции 1 канала. Но вряд ли
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furiking
Ответ imaxim
Если ТАТ говорит правду (а врать ей незачем), то как бы кто ни относился к Плющу (я сам его ненавижу), но это прямая цензура
Цензура на главном государственном канале? Быть не может. Так и до фейков не далеко!
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anyen
А разве канал не свм решает, кого приглашать в комментаторы? Где тут цензура? ТАТ может комментировать на другом канале. Ей же не запретили это делать официально :)
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Anastasia1990_
А как, кстати, Первому рекламировать шоу Тутберидзе во время соревнований? Нормально? Что у них там с этикой вообще?
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Lennuci
ТАТ можно на ОККО вместе с любимой Женечкой.
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