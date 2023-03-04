Татьяна Тарасова сообщила, что отстранена от работы на Первом канале, потому что поддержала заявление Плющенко о судьях

Татьяна Тарасова заявила, что ее отстранили от комментирования на канале.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала , об этом мне прямо сказали.

Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – сказала заслуженный тренер СССР.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором