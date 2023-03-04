Татьяна Тарасова сообщила, что отстранена от работы на Первом канале, потому что поддержала заявление Плющенко о судьях
Татьяна Тарасова заявила, что ее отстранили от комментирования на Первом канале.
«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали.
Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – сказала заслуженный тренер СССР.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.
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Прямо сказала: Небыло Недокрутов!
А Первый канал нашёл в этом повод от неё отвязаться, наконец-то.
Старая она стала, говорить уже почти не может.
А вообще, слушать ТАТ уже трудно чисто из-за ее здоровья.
А вот куда Ягудин делся?