Рублев и Медведев в финале, новая форма «Зенита», камбэк «Аль-Насра» Роналду, исследование про препараты от астмы и другие новости

1. Чемпионат России по футболу вернулся после зимней паузы. «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в стартовом матче 18-го тура.

2. Андрей Рублев обыграл Александра Зверева в полуфинале в Дубае (и написал «Цой жив» на камере), Даниил Медведев прошел Новака Джоковича. Впервые с 2008 года на турнире ATP состоится российский финал.

3. «Зенит» представил новую форму с Wildberries. В ней будут играть до конца сезона-2023/24.

4. «Аль-Наср» Криштиану Роналду едва не уступил «Аль-Батину» с последнего места в чемпионате Саудовской Аравии, но забил на 93-й, 102-й и 104-й минутах (3:1). Португалец не поучаствовал ни в одном голе своей команды, его статистика в этом матче: 7 ударов, 43 касания, 4 успешные обводки, 9 потерь мяча.

5. СКА обыграл минское «Динамо» (5:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина, «Салават Юлаев» победил «Адмирал» (5:2), «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4:1), «Локомотив» выиграл у «Витязя» (6:2).

6. Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими официально обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. Адвокат марокканца заявляет: «Это попытка вымогательства. Заявитель отказалась подавать жалобу и пройти обследование».

7. «Спартак» попросит Минспорта повторно рассмотреть обращение по поводу паспорта РФ для игрока. В Нидерландах прокуратура требует 2 года тюрьмы для Квинси, но суд не уверен, что доказательств достаточно. Кузен 31-летнего хавбека, пострадавший от ножевого ранения, требует от футболиста более 1 млн евро.

8. «Наполи» вдруг дома проиграл «Лацио» (0:1) в стартовом матче 25-го тура чемпионата Италии – впервые за два месяца.

9. Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету на ЧМ в Планице, Финляндия уступила 46 секунд, Германия – 3-я.

Команда Ивана Якимушкина выиграла эстафету на турнире «Чемпионские высоты», команда Ларькова – 2-я, команда Большунова – 6-я.

10. 12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк перешла в сборную Швейцарии. Российский шахматист Александр Предке перешел в сборную Сербии.

11. «Боруссия» на своем поле обыграла «Лейпциг» (2:1) в стартовом матче 23-го тура Бундеслиги. Марко Ройс повторил рекорд по голам за клуб, а «Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м.

12. Фигуристка Вероника Жилина победила в финале Гран-при России среди юниорок, Садкова – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я. Федотов выиграл у юношей, Никита Сарновский – 2-й, Соловьев – 3-й, Лазарев – 4-й. Чикмарева и Янченков победили в парном катании, Осокина и Грицаенко – 2-е, Чернышова и Антонышев – 3-и. Леонтьева и Горелкин выиграли в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е, Рыбакова и Махноносов – 3-и.

13. Исследование Университетской клиники Ульма в Германии показало, что препараты от астмы могут серьезно улучшать спортивные результаты. Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы.

14. Фанаты «Спартака» не будут ходить на матчи до отмены Fan ID: «Стадион не тюрьма!»

15. Трансферы. Саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 млн долларов за сезон. Фирмино уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом – он сообщил об этом Клоппу. «Барса» должна продать игроков на 200 млн евро, чтобы кого-то купить летом.

16. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Зенита» на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао на 6 игр за драку с футболистами «Спартака».

17. НБА. 43 очка Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Майами» и другие результаты.

18. «Волга» оштрафована на 500 тысяч рублей за бросок банана в полузащитника «Зенита» Вендела. Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске после этого матча – служба безопасности посчитала, что он был слишком пьян.

19. НХЛ. «Коламбус» уступил «Сиэтлу» и другие результаты.

20. Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Тандревольд – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я, Симон – 9-я.

21. Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев нокаутом победил Майка Балогуна и стал чемпионом WBA Intercontinental.

22. «Виннипег» выменял Наместникова у «Сан-Хосе», «Питтсбург» забрал Куликова из «Анахайма» и другие сделки дедлайна обменов НХЛ.

23. Исполком Международной федерации гимнастики оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов.

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