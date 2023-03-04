773,6 млн рублей потратили из госбюджета на подготовку стадионов к Fan ID. На «Газпром Арену» и «Лужники» ушло по 10-11 млн, на «Ахмат-Арену» – 53,4 млн

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Стало известно, сколько денег было выделено на подготовку стадионов к внедрению Fan ID.

Из федерального бюджета выделили 773,6 миллиона рублей. Эти деньги пошли на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели), модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию. Эта сумма не была распределена между стадионами поровну. 

В первую волну Fan ID попали стадионы, принадлежащие государству. По данным с Госзакупок, на «Фишт», «Екатеринбург-Арену», «Ростов-Арену», «Нижний Новгород» и «Солидарность Арену» в сумме было потрачено почти 56 миллионов рублей – около 11 миллионов на один стадион. Также по 10-11 миллионов выделили для «Лужников» и «Газпром Арены». На этих стадионах осталась часть инфраструктуры после ЧМ-2018, поэтому на них выделили меньшую сумму, чем на другие арены.

Оснащение «Арены Химки» обошлось в 39,5 млн рублей, а на «Ахмат-Арену» потратили 53,4 млн.

Другие стадионы Мир РПЛ – «Открытие Банк Арена», «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «РЖД Арена», «Краснодар», «Центральный стадион профсоюзов» Воронежа, «Газовик» – считаются негосударственными. Они закупают оборудование самостоятельно и ждут частичного возврата средств от государства. 

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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30 комментариев

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Валентин Соловьев
куры не клюют
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Андрей Аникин
Ответ Влад Путман
Чайные высасывают из бюджета как могут. Султану должно хватить а пару элитных тачек.
И на золотой Калашников
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Павел Мельников
Очень важные и полезные траты - готовить российские стадионы к БюджетникID.
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Андрей Лоел
Российский чемпионат дно.
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Balt
Вот денег больше потратить некуда. Абсурд да и только!
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Ярик01
Ответ Катя СПб
Интересно, а если Зенит по каким-либо причинам захочет сыграть на Петровском? Без фанайди что ли будут?
Не сможет играть, законодательство прямо предусматривает обязательность наличия системы для проведения спортивного мероприятия для "подпадающих".
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KaPZeN43
150 миллионов государственных денег, которые можно было бы потратить... Да даже на спортивные школы, пущены в никуда. Ради того, чтобы через год все отменить. Браво.
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Барсик Юрана
Путинизм какой он есть
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ЗЕНИТ65
Ответ angry horse
Положили в этом случае на болельщиков 😁
Так ваши всё равно на стадион не ходят.
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Катя СПб
Ответ angry horse
Положили в этом случае на болельщиков 😁
Вот я и говорю: куда надо.
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Катя СПб
Ответ Hong Kil
Если хотя бы половину денег раздать хулиганам, то они навсегда перестанут хулиганить на стадионах.
Когда будут раздавать, я в хулиганки запишусь ))
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angry horse
Ответ Катя СПб
Не выбросили, а положили куда надо.
Положили в этом случае на болельщиков 😁
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Катя СПб
Ответ angry horse
Сколько денег выбросили😁
Не выбросили, а положили куда надо.
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Ярик01
53,4 млн в Грозном чтобы посадить вахтёра, что будет сравнивать лицо в базе данных и посетителя )
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Hong Kil
Если хотя бы половину денег раздать хулиганам, то они навсегда перестанут хулиганить на стадионах.
+3
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Катя СПб
Интересно, а если Зенит по каким-либо причинам захочет сыграть на Петровском? Без фанайди что ли будут?
+2
-2
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Ильдар Фарукшин
Ну кто сомневался, что освоят
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Marcus Varro
Т.е. более важных вопросов нет, куда можно было бы потратить почти 800 млн.руб. бюджетных средств?
+3
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Александр Жердин
Вот и вся правда о необходимости фан-уйди. Распихали деньги по карманам, а вы - безопастность,
+13
-3
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dovedychh
Ответ Кирилл.С-Пб
больше минусов! ахахахаха
Ну да, есть Лужа еще. В чем проблема то?
0
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angry horse
Сколько денег выбросили😁
+3
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Екн Лор
Что-то мало на Ахмат-Арену выделили. Оставили ребят из Ахмата без новых ролексов
+17
-2
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Дядя ТУРА
Господи сколько же денег в этой богатой стране уходит просто в никуда!!! при этом на реальные проблемы денег нет.
0
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Кирилл.С-Пб
Ответ Кирилл.С-Пб
Блииин, в маскве же ещё Лужняки есть...🤣🤣🤣
больше минусов! ахахахаха
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-5
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portvein-psih
Внимание, знатоки, вопрос)))))
0
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