773,6 млн рублей потратили из госбюджета на подготовку стадионов к Fan ID. На «Газпром Арену» и «Лужники» ушло по 10-11 млн, на «Ахмат-Арену» – 53,4 млн
Стало известно, сколько денег было выделено на подготовку стадионов к внедрению Fan ID.
Из федерального бюджета выделили 773,6 миллиона рублей. Эти деньги пошли на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели), модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию. Эта сумма не была распределена между стадионами поровну.
В первую волну Fan ID попали стадионы, принадлежащие государству. По данным с Госзакупок, на «Фишт», «Екатеринбург-Арену», «Ростов-Арену», «Нижний Новгород» и «Солидарность Арену» в сумме было потрачено почти 56 миллионов рублей – около 11 миллионов на один стадион. Также по 10-11 миллионов выделили для «Лужников» и «Газпром Арены». На этих стадионах осталась часть инфраструктуры после ЧМ-2018, поэтому на них выделили меньшую сумму, чем на другие арены.
Оснащение «Арены Химки» обошлось в 39,5 млн рублей, а на «Ахмат-Арену» потратили 53,4 млн.
Другие стадионы Мир РПЛ – «Открытие Банк Арена», «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «РЖД Арена», «Краснодар», «Центральный стадион профсоюзов» Воронежа, «Газовик» – считаются негосударственными. Они закупают оборудование самостоятельно и ждут частичного возврата средств от государства.
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
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