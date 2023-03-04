773,6 млн рублей потратили из госбюджета на подготовку стадионов к Fan ID. На «Газпром Арену» и «Лужники» ушло по 10-11 млн, на «Ахмат-Арену» – 53,4 млн

Стало известно, сколько денег было выделено на подготовку стадионов к внедрению Fan ID.

Из федерального бюджета выделили 773,6 миллиона рублей. Эти деньги пошли на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели), модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию. Эта сумма не была распределена между стадионами поровну.

В первую волну Fan ID попали стадионы, принадлежащие государству. По данным с Госзакупок, на «Фишт», «Екатеринбург-Арену», «Ростов-Арену», «Нижний Новгород» и «Солидарность Арену» в сумме было потрачено почти 56 миллионов рублей – около 11 миллионов на один стадион. Также по 10-11 миллионов выделили для «Лужников» и « ». На этих стадионах осталась часть инфраструктуры после ЧМ-2018, поэтому на них выделили меньшую сумму, чем на другие арены.

Оснащение « » обошлось в 39,5 млн рублей, а на «Ахмат-Арену» потратили 53,4 млн.

Другие стадионы Мир – « », «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «РЖД Арена», « », «Центральный стадион профсоюзов» Воронежа, «Газовик» – считаются негосударственными. Они закупают оборудование самостоятельно и ждут частичного возврата средств от государства.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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