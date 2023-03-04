Джа Морэнт показал пистолет во время прямой трансляции

Теги происшествия Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети.

В клипе, который широко распространился в Интернете сразу после публикации на его странице в Instagram (запрещен в РФ), Морэнт танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видео можно увидеть танцующих женщин, в то время как Морэнт смеется со своими друзьями.

«Лиге известна ситуация, началось расследование», – сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на пресс-секретаря НБА.

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт ударил подростка «12-13 раз». По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

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31 комментарий

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Адвокат дьявола*
Ответ Klna Jislime
Норм движуху Морент наводит в Нба)) Чисто мемфис ни**а. мужик! Кто знает название трека? Скажите пожалуйста
NBA YoungBoy „Bring ’Em Out“.
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NikolayOss
Предыдущие понты с пистолетом списали как "слухи". Нет никаких доказательств и это просто сплетни завистников, говорили они. Интересно, что будет теперь, когда он сам засветил пистолет.
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Zomourning33
Ответ Nightyork97
Когда его уже поймают с полным багажом наркоты
Мечтай дальше, ма мкин уравнитель.
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Zomourning33
Ответ Sanan1908
Надеюсь его накажут. А то стал слишком много выпендриваться
За что?
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Zomourning33
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да уж, тараканы Кайри в сравнении с этим придурком кажутся просто какими-то шалостями. По-другому его не назвать
Ну да, один свалил из Бостона и на пару с Кешей разрушил Нетс, а тут с пистоном на камере потанцевал. Уууу. Очнь серьезно. Я еще молчу про отказ прививаться, про веру в плоскую землю, про его антисемитские высказывания. Просто модно хейтить Морента и Уэстбрука на спортсе. Хейть их двоих и получай несметное количество лайков, это же так важно обывателю.
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Klna Jislime
Ответ Sanan1908
Надеюсь его накажут. А то стал слишком много выпендриваться
Да ничего ему не будет, Джа отличные бабки приносит для лиги
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Дмитрий Белов
Ирвинга травят за репост и заставляют каяться, а откровенное гопло не замечают... Типа показывают, эта обезьяна с пистолетом - молодец, делай так и дальше.
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Klna Jislime
Норм движуху Морент наводит в Нба))
Чисто мемфис ни**а.
мужик!

Кто знает название трека? Скажите пожалуйста
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Александр Сметанин
Ну этот точно допрыгается, причём не на площадке
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Real0494
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Раз так любит оружие, пусть его заберут в армию. Из него хоть человека сделают.
С каких пор мерилом становления человека стала армия?!
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Kudim41
Тараканы Кайри безобидные… шалфей там, плоская земелька… А это реально отмороженный…
и то эти тараканы периодически берут выходной
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Tolball
Не он первый и не он последний,которому дан огромный талант при отсутствии мозгов.
+10
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+9
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Sanan1908
Надеюсь его накажут. А то стал слишком много выпендриваться
+9
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Kudim41
А вообще я не понимаю , у них идёт сезон. Слово РЕЖИМ им знакомо?
Обычно отдыхают, бухают, курят в межсезонье…
В НБА видимо как-то по-другому !
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Дмитрий Кутузов
пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер
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Kudim41
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да уж, тараканы Кайри в сравнении с этим придурком кажутся просто какими-то шалостями. По-другому его не назвать
Тараканы Кайри безобидные… шалфей там, плоская земелька…
А это реально отмороженный…
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Kudim41
Дебил, дебил!!! Ну какой же он дебил!!!!!!!!
+2
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Nightyork97
Когда его уже поймают с полным багажом наркоты
+4
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armageddon123456
Сказочный... Ну вы поняли
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Да уж, тараканы Кайри в сравнении с этим придурком кажутся просто какими-то шалостями. По-другому его не назвать
+28
-1
+27
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Sansrona
Вот кого надо отменять. Этот дурачок, в отличии от Майерса и Ирвинга, действительно кого-то ранит
+2
-2
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Kemal Gul
Ответ artem_71m
Джа кажется решил поучаствовать в соревновании, кто быстрее закроет свою карьеру!
Пока ему удаётся перещеголять даже Кайри в этом соревновании. Но тот хотя бы чемпионат успел выиграть, а дурковать начал ближе к 30. Да и отпускает его временами. А этого вообще ничему жизнь не учит
+13
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Вася Пупкин
Похоже, этот парень слишком крут для НБА...
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mkryuchckov10@gmail.com
Раз так любит оружие, пусть его заберут в армию. Из него хоть человека сделают.
0
-2
-2
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Kemal Gul
Просто клоун, слов других больше нет
+23
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