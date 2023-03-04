Джа Морэнт показал пистолет во время прямой трансляции

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети.

В клипе, который широко распространился в Интернете сразу после публикации на его странице в Instagram (запрещен в РФ), Морэнт танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видео можно увидеть танцующих женщин, в то время как Морэнт смеется со своими друзьями.

«Лиге известна ситуация, началось расследование», – сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на пресс-секретаря .

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт ударил подростка «12-13 раз». По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».