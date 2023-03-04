Джа Морэнт показал пистолет во время прямой трансляции
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети.
В клипе, который широко распространился в Интернете сразу после публикации на его странице в Instagram (запрещен в РФ), Морэнт танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видео можно увидеть танцующих женщин, в то время как Морэнт смеется со своими друзьями.
«Лиге известна ситуация, началось расследование», – сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на пресс-секретаря НБА.
Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт ударил подростка «12-13 раз». По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».
Чисто мемфис ни**а.
мужик!
Кто знает название трека? Скажите пожалуйста
Обычно отдыхают, бухают, курят в межсезонье…
В НБА видимо как-то по-другому !
А это реально отмороженный…