Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
Юлманд: «Байер» одержал заслуженную победу над «Кельном» .
Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил победу над «Кельном» (2:0) в Бундеслиге.
«Думаю, победа была заслуженной. Мы очень довольны. Первый тайм нас многому научил, и [в перерыве] мы провели анализ в раздевалке. Командный дух был на высоте», – сказал Юлманд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
