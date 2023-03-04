Джа Морэнт отстранен минимум на две игры
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустит как минимум две игры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Ранее баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование.
Таким образом, лидер «Мемфиса» не сможет принять участие в воскресной игре с «Клипперс», а также с «Лейкерс» во вторник.
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