Джа Морэнт отстранен минимум на две игры

Теги происшествия Клипперс Лейкерс Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустит как минимум две игры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование.

Таким образом, лидер «Мемфиса» не сможет принять участие в воскресной игре с «Клипперс», а также с «Лейкерс» во вторник.

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28 комментариев

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Вадим Дзахоев
Подфартило Ангелам, однако. А насчет Моранта… Бог обделил мозгами такого талантливого парня
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Dienamiks
Допонтовался
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Leshiy888
Влип, дурачок. В стране, которая из года в год страдает всё больше и больше от применения огрестрела всякими вооруженными психами, кумир молодёжи пропагандирует стиль гангста с пистолетом в руках. По идее, у лиги может лопнуть терпения и могут решить, что им с таким придурком далее не по пути. Ну или кучу санкций в отношении его применят с обязательным прослушиванием классической музыки и просмотра мультфильмов преред возвращением по примеру Кайри.
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Максималка Вандербилта
Ответ Алексааандр
Мемфис очень хорошо смотрится без него, поэтому не сказать, что это сильная потеря
с чего ты это взял? это лидер Мемфиса. Кто возьмет на себя роль лидера?
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Суперпупс
Клипперс, ну вам все шансы дали, камон :) Реализовывайте
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сейяр снайпер
Ответ pro~dj
Мемфис уже можно списывать со счетов в плей-офф?
А ты их ставил контендером?😂 потрясающий аналитик.
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kazuma
Ответ Лёвик Султановс
были и такие кто не верит?
достаточно много
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Егор Никитин
я был уверен еще в первый день что парень с такой прической станет в будущем клоуном
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Лёвик Султановс
Ответ kazuma
А как тут вчера доказывали, что всех предыдущих эпизодов не было и это просто домыслы- и вот, пожалуйста
были и такие кто не верит?
+1
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Cash_flow
Ответ Алексааандр
Мемфис очень хорошо смотрится без него, поэтому не сказать, что это сильная потеря
Эта инфа из прошлого сезона, 20-5 в том году было. В этом лишь 4-5
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Three Days Grace
Ответ Алексааандр
Мемфис очень хорошо смотрится без него, поэтому не сказать, что это сильная потеря
Все последние матчи без него проиграли, а так да, конечно, же без звезды мишки смотрятся лучше (нет)
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Xell
Он не Айверсон. Пора снять корону и пахать.
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Xell
Ответ DeX
Мемфис возьмёт обе игры без него
Обе просрут
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Xell
У Лейкерс появляется шанс))
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Евгений Денисов
По стопам Аринаса пошел!
А вообще волыну засветить - это вам не евреев на твитче оскорблять. Через пару матчей вернется
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cm9x4
Ответ Алексааандр
интересно, зачем он ему в клубе, от танцовщиц обороняться?
А ты видел их шпильки? Вдруг еще отпустят в его сторону...
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Алексааандр
интересно, зачем он ему в клубе, от танцовщиц обороняться?
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-1
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Алексааандр
Ответ Максималка Вандербилта
ого! А вот это уже подарок для обеих Лос-Анджелесов! Мемфис с Джа и без - это две разных команды. Где-то шансов убавилось (возвращение Карри в завтрашнем мэтче), а где-то прибавилось на победы в конкретных матчах (матч с Мемфисом во Вторник). В любом случае, тут оказались в проигрыше Портленд, НОП, Оклахома и Миннесота с Далласом.
Мемфис очень хорошо смотрится без него, поэтому не сказать, что это сильная потеря
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kudashkinaa@icloud.com
Вот он Алеша …
+4
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kazuma
А как тут вчера доказывали, что всех предыдущих эпизодов не было и это просто домыслы- и вот, пожалуйста
+4
-1
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Максималка Вандербилта
ого! А вот это уже подарок для обеих Лос-Анджелесов! Мемфис с Джа и без - это две разных команды. Где-то шансов убавилось (возвращение Карри в завтрашнем мэтче), а где-то прибавилось на победы в конкретных матчах (матч с Мемфисом во Вторник). В любом случае, тут оказались в проигрыше Портленд, НОП, Оклахома и Миннесота с Далласом.
+4
-4
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pro~dj
Мемфис уже можно списывать со счетов в плей-офф?
+1
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Дмитрий Сологубов
Джа опять выпендривается.Потрясающе долбанутый нигер.Их надо с Промесом познакомить.Тот уже до уголовки дошёл, у Морэнта это впереди.Тоже уедет в Россию прятаться.Лига ВТБ будет рада.
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DeX
Мемфис возьмёт обе игры без него
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Nightyork97
Ну и что, ситуации показывают, что он не меняется. Две игры это много? Сильвер слишком мягкий, он позволяет игрокам творить все что угодно.
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