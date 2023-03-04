Джа Морэнт отстранен минимум на две игры

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» пропустит как минимум две игры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование.

Таким образом, лидер « » не сможет принять участие в воскресной игре с « », а также с « » во вторник.

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