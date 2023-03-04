Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек. Это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Fan ID Футбол

Стала известна посещаемость первого матча «Спартака» после введения Fan ID.

Как сообщает журналист Севастиан Терлецкий, игру красно-белых с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) посетили около 4,5 тысячи болельщиков.

Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений. 18 сентября 2004-го на матче против «Рубина» в «Лужниках» тоже присутствовали 4500 человек. 

Следующую домашнюю игру в рамках Мир РПЛ московская команда проведет 11 марта – против «Факела». 

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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96 комментариев

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Максим Максюша
Ответ Максим Максюша
2 октября на матче Факел - Торпедо в хорошую погоду было 12457 зрителей!!!! 5 ноября на матче с Краснодаром было 13 578 человек!!! На крылья в кубке ~10к пришло в сентябре! На ХИМКАХ МЕРТВЫХ было больше 10к вчера вместе ужасным холодом и фан айди!!! Можешь загуглить это и перестать свою ахинею доказывать про 15-16к, которые вчера должны были прийти на Химки? Я был на всех домашних матчах Факела и я видел, сколько было людей!!! А ты бы хоть посмотрел сначала посещаемость, прежде чем доказывать что то. 10к для вчерашнего матча это действительно норм цифры, как бы ты не бил тут в грудь себя и не кричал об обратном
Хоть обминусуйте это фанаты мамкины, по факту всем будет нечего возразить 😉
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Мишаня Кашников
Ответ Kyancey
Все на дачах и с отпусков ещё не вернулись )))
с того года 😃
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Ринат Якупов
Кто то показывает себя принципиальным, а команде от этого не легче.
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Сергей Фетисов
Виноваты в посещаемости все...фаны со своими погромами,власть со своими не обдуманными законами.Ну нас нет уже в городе Кемерово проф.футбола.Когда-то был Кузбасс ,который обыгрывал Спартак.Зато есть хоккей с мячом.Раньше мы просто заходили на стадион.Но после футбольных драк,файеров на стадионах у нас установили рамки прежде чем зайти надо всё выложить из карманов.А когда не было рамок был просто обыск.Так-что спасибо фаны!!!На хоккей с мячом тоже стало ходить меньше болельщиков.
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dimon-sm71
Ответ Vovan94
Подождите ,а где же сотни семей с детьми, которые теперь спокойно могут ходить на матчи и не слышать мат на стадионе( не завидую тем кто выйдет за пределы сего здания) ? Где обычные русские рабочие с булочками в руках ,которые вдохнуть могут спокойно? Где все те,кто до этого брезговал походу на матчи РПЛ из за плохой атмосферы? Сейчас самое время начать биток собирать на каждом матче
Про мат не правда.Во время трансляции слышал,про судью 3.2.1,но это наверное сегодня мамочки и кричали.
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artem saribekyan
Пустота на трибунах..Теперь так будет долго, очень долго- новые регламентации потихоньку будут убивать футбол в стране.
Вместо воспитания у болельщиков общей культуры поведения, выявления хулиганов и ограничений для них, пошли наши начальники своим особым путем- не пущать! Это с собой не носить, то с сабой не брать, с сабой иметь некий документ.
Зона!
Итог один; да идите вы на ....
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Дмитрий Поляков
Ответ Sileo
С таким же успехом можно обвинить тебя в том, что ты сидишь на диване, а не в окопе под Бахмутом. Прежде чем обвинять людей, сто раз подумай, может у них есть веские причины поступать так, как они поступают.
А ты в окопе? Чушь не неси, если мобилизуют буду там, а сейчас я здесь и хожу поддерживаю свой клуб, а ты и клуб не поддерживаешь , да и от мобилизации уверен , уедешь в другую страну, как с...о, как и сейчас себя ведёшь не ходя на стадион.
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Иосиф Сталин
А сколько там в Питере сегодня?
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Sutekh Hexen
А что случилось в 2004?
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Максим Максюша
Ответ stereodamage!
Так в том и цимес, что даже в пятницу, в холод, без фан-уйди было бы 15-16.
2 октября на матче Факел - Торпедо в хорошую погоду было 12457 зрителей!!!! 5 ноября на матче с Краснодаром было 13 578 человек!!! На крылья в кубке ~10к пришло в сентябре! На ХИМКАХ МЕРТВЫХ было больше 10к вчера вместе ужасным холодом и фан айди!!! Можешь загуглить это и перестать свою ахинею доказывать про 15-16к, которые вчера должны были прийти на Химки? Я был на всех домашних матчах Факела и я видел, сколько было людей!!! А ты бы хоть посмотрел сначала посещаемость, прежде чем доказывать что то. 10к для вчерашнего матча это действительно норм цифры, как бы ты не бил тут в грудь себя и не кричал об обратном
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Pertinax Gandi
Давайте, чинуши! Добивайте российский футбол!
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Честный контроль
Ответ Ростовский
4281 зритель вообще-то, а не 4500
Даже здесь мясо себе зрителей приписывает.Как привыкли делать всегда.
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Vovan94
Подождите ,а где же сотни семей с детьми, которые теперь спокойно могут ходить на матчи и не слышать мат на стадионе( не завидую тем кто выйдет за пределы сего здания) ? Где обычные русские рабочие с булочками в руках ,которые вдохнуть могут спокойно? Где все те,кто до этого брезговал походу на матчи РПЛ из за плохой атмосферы? Сейчас самое время начать биток собирать на каждом матче
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Честный контроль
И здесь приписками занимаются.Как делали это из года в год приписывая себе несколько тысяч зрителей что показало журналистское расследование еще в 2016 году. На самом деле на матче было 4281. Но и это что то много. Приезжие наверное. В Москве такого кол-ва сектантов нет.
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shin93
Ответ Вадим Слуцкий
Вы о чём? Пусть идут родину защищать. Чем меньше - на стадионе, тем больше - на фронте. Тут отечество, понимаете ли, в опасности. А они о посещаемости матчей пекутся. Всех - на фронт, в том числе футболёров.
К сожалению ваш сарказм не уловили
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Arty K.
и дальше будет ещё меньше!
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Советский Комиссар
через 3 года восстановят свои 15 тысяч
или сколько ходило на позоры москвы?
гораздо интереснее то, что быдлецо считает трибуны ударом по финансам клубов, что очень смешно учитывая их расходы и цены на билеты (мизерные)
по хорошему, футбол в россии надо убить до уровня болгарского и все деньги перевести в хоккей
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Trickster
Людям тяжело сделать Fan Id за 30 минут. это не болелщики. В такую сложную минуту необходима поддержка команды, когда идет гонка за чемпионство
*** на рыло.
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Sileo
Ответ Дмитрий Поляков
Где болельщики, команде нужна наша поддержка, а вы сидите в барах. Fan ID это не тюрьма, чего его так боятся. В данный момент на стадион ходит настоящий болельщик. А те кто боится Fan ID , пусть сидят дома или в барах.
С таким же успехом можно обвинить тебя в том, что ты сидишь на диване, а не в окопе под Бахмутом. Прежде чем обвинять людей, сто раз подумай, может у них есть веские причины поступать так, как они поступают.
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Dani_Alves92
Просто все бюджетники в Питер поехали
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Ветер
При такой низкой посещаемости, можно будет сразу вычислить на трибунах солдата НАТО. Бинго.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Incendier Deafening
Ботов на стадион сажать пока не научились. Эх, нельзя же так просто как на электронном голосовании Единоросов накрутить)))))
Изи бизи)
В следующих турах нагонят бюджетников
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Consul32
"Особая операция "Фан уйди" - достигла своих целей. Ура товарищи! (Все встают, начинают петь про белые берёзы. Аплодисменты переходят в овации. Присутствующие начинают скандировать. Газпром-РПЛ - помоги и нам теперь!)
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жаба душит мостового
Ответ Alex mahoun
Вовремя Федун продал Спартак.Теперь его это не парит.Как чувствовал.
Федун знает, а не чувствует)
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Усатый КозлоБык ©
Друзья , вот рецепт победы: нацеливаем ядерное оружие на Вашингтон!
Чистки пятой колонны!
По конституции нашей страной правят депутаты! Чистки также этих элит! Фан ID это дело рук депутатов!
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