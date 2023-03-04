Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек. Это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида

Стала известна посещаемость первого матча «Спартака» после введения Fan ID.

Как сообщает журналист Севастиан Терлецкий, игру красно-белых с « » в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) посетили около 4,5 тысячи болельщиков.

Это худший показатель посещаемости домашнего матча « » с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений. 18 сентября 2004-го на матче против «Рубина» в «Лужниках» тоже присутствовали 4500 человек.

Следующую домашнюю игру в рамках Мир московская команда проведет 11 марта – против «Факела».

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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