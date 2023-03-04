Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек. Это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида
Стала известна посещаемость первого матча «Спартака» после введения Fan ID.
Как сообщает журналист Севастиан Терлецкий, игру красно-белых с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) посетили около 4,5 тысячи болельщиков.
Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений. 18 сентября 2004-го на матче против «Рубина» в «Лужниках» тоже присутствовали 4500 человек.
Следующую домашнюю игру в рамках Мир РПЛ московская команда проведет 11 марта – против «Факела».
Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен
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Вместо воспитания у болельщиков общей культуры поведения, выявления хулиганов и ограничений для них, пошли наши начальники своим особым путем- не пущать! Это с собой не носить, то с сабой не брать, с сабой иметь некий документ.
Зона!
Итог один; да идите вы на ....
или сколько ходило на позоры москвы?
гораздо интереснее то, что быдлецо считает трибуны ударом по финансам клубов, что очень смешно учитывая их расходы и цены на билеты (мизерные)
по хорошему, футбол в россии надо убить до уровня болгарского и все деньги перевести в хоккей
В следующих турах нагонят бюджетников
Чистки пятой колонны!
По конституции нашей страной правят депутаты! Чистки также этих элит! Фан ID это дело рук депутатов!