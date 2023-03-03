«Барселона» обыграла «Реал», «Зенит» против «Динамо» в Кубке, гол «Спартака» засчитан ошибочно, инстамодель заявила о сексе с Роналду, квартира для оформивших FAN ID и другие новости

1. «Барса» вновь сильнее в класико – победа на «Бернабеу» в первом полуфинале Кубка Испании. Каталонцы справились без Левандовского (без него команда выиграла все матчи), хотя по владению показали худший результат с сезона-2013/14. «Реал» же ни разу не пробил в створ и впервые в сезоне проиграл дома. У «Барсы» 3 победы в 4 последних класико, Хави выиграл у Анчелотти в 3-й раз за 5 матчей, а всего для тренера «Барселоны» это 10-я победа на стадионе «Мадрида» (включая его игровую карьеру).

2. Жеребьевка Кубка России: «Зенит» сыграет с «Динамо», «Спартак» встретится с «Уралом». Зарема Салихова ждет «Зенит» и «Спартак» в финале, Мостовой рад, что жребий развел красно-белых с ЦСКА.

3. ЭСК РФС заявила, что Сергей Иванов ошибочно засчитал 2-й гол «Спартака» в ворота «Локомотива». Тем не менее Роман Павлюченко по-прежнему уверен, что фола в эпизоде с голом не было.

4. Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы Джорджилайя заявила, что у нее был секс с Роналду. Сторона португальца все опровергает.

5. РФС объявил розыгрыш подарков среди оформивших Fan ID, главный приз – квартира в Подмосковье. Дмитрий Булыкин приглашает зарегистрироваться и не понимает протестов болельщиков.

6. Женская сборная Норвегии победила в лыжной эстафете на чемпионате мира в Планице.

На другом престижном турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» эстафету выиграла команда Анастасии Фалеевой.

7. Норвежец Йоханнес Бо победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

8. НХЛ. «Бостон» выиграл 9-й матч подряд, разгромив «Баффало», Орлов набрал 1+2 – у него 8 очков в 4 играх за «Брюинс». «Питтсбург» одолел «Тампу», Сергачев сделал 2 передачи и установил личный рекорд по очкам. «Рейнджерс» уступили «Оттаве», несмотря на гол Тарасенко и 50-ю передачу Панарина в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Дарья Садкова выиграла короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

10. Квинси Промес не приедет в Нидерланды на заседание суда – там его сразу арестуют. Хавбек «Спартака» претендовал на паспорт РФ, но ему отказали из-за уголовного дела на родине.

11. В Кубке Гагарина Автомобилист» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв первый матч 4:2. «Сибирь» обыграла «Авангард» в первом матче серии, отыгравшись на 59-й минуте. 6 из 8 первых матчей 1-го раунда выиграли команды с более низким посевом – это рекорд КХЛ. Все результаты – здесь.

12. НБА. 82 очка от Дончича и Ирвинга помогли «Далласу» победить «Филадельфию» и другие результаты.

13. Месси купил 35 золотых айфонов за 200 тысяч евро для игроков и тренеров Аргентины в честь победы на ЧМ-2022.

14. На суде в США выяснилось, что саудовские владельцы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством страны. Клубы АПЛ возмущены, ведь лига одобрила покупку «сорок» при условии отсутствия связи с государством.

Цитаты дня

Шалимов о бане российских команд: «СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Лет 7-8 нас не подпустят»

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Писарский о зарплатах футболистов: «Абсолютно заслуженные. Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки»

Мак Аллистер о Месси: «Будет лучшим в мире и в 40-45 лет, не сомневаюсь. Мы будем бегать за него»

Игорь Шалимов: «Уберем госфинансирование – футбол закончится. Откуда деньги брать? Объясните клубам, как зарабатывать»