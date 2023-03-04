Дзюба забил трижды «Ростову» Карпина. Это первые голы Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию
Нападающий Артем Дзюба забил три гола в первом матче в Мир РПЛ после возвращения.
На 33-й минуте игры против «Ростова» в 18-м туре форвард «Локомотива» с линии вратарской площади замкнул прострел Наира Тикнизяна и открыл счет. На 57-й минуте Артем сделал дубль, на 64-й – хет-трик.
На 75-й минуте Дзюбу заменили. Он провел третий матч в составе железнодорожников. Результативными действиями за две игры в Фонбет Кубке России форвард не отметился.
Подробно со статистикой выступлений бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив» (0:3, второй тайм).
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Кто тут великий?!
Дзюба г****н
С Дзюбой и с Ростовом ?
P.S. Переключаю с Баварии на Дзюбу !