Дзюба забил трижды «Ростову» Карпина. Это первые голы Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию

Теги Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Наир Тикнизян Футбол

Нападающий Артем Дзюба забил три гола в первом матче в Мир РПЛ после возвращения.

На 33-й минуте игры против «Ростова» в 18-м туре форвард «Локомотива» с линии вратарской площади замкнул прострел Наира Тикнизяна и открыл счет. На 57-й минуте Артем сделал дубль, на 64-й – хет-трик.

На 75-й минуте Дзюбу заменили. Он провел третий матч в составе железнодорожников. Результативными действиями за две игры в Фонбет Кубке России форвард не отметился.

Подробно со статистикой выступлений бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив» (0:3, второй тайм).

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155 комментариев

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Otto Kretschmer
А что Комличенко сегодня совсем не падает, Карпин мог бы более достойно проиграть ?
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RoyalSpirit:
Ответ Голубой лев
Валера обязан вызвать Дзюбу на дуэль. Ну или замуж.
Замуж должен Карпин за Дзюбу выйти
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Заремыч
По крайней мере, Дзюба может быть ориентиром для молодых в достижении цели в матче. Главное чтобы примером не был в другом.
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rtun
Похоже это был самый удачный трансфер зимы для Локо😵‍💫🤡😁
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dn497x774k
Воткнул три раза пуделю и провернул
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ДМ-1чемпион
Сейчас Дзюба в Китай уедет.
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Alexander Prokofyev
Роналду в турецкой Суперлиге и РПЛ - 0 голов
Месси в турецкой Суперлиге и РПЛ - 0 голов
Дзюба в турецкой Суперлиге 1 гол и в РПЛ 161 гол
Кто тут великий?!
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Kurbik
Про таких,как Артём,в любой стране мира говорят - Он с... сын,но он наш с... сын!
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RoyJones
Дзюба хорош как ни крути. Чувствует гол и момент. А свой гол 1 из 2,3 всегда положит.
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Плотников Семен
А ведь в перерыве псевдоэксперты на Матч тв говорили, что за оставшийся сезон Артем 5 забьет - такими темпами он уже в след матче обломает жизнь этим экспертикам набранным
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Ruscello
Валера, вот твой кавалер,)
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Diald
Ответ За наш футбол!
Как бы к нему не относились,но я сразу говорил что Дзюба команде поможет. Для РПЛ он еще вполне хорош!
вот такой уровень РПЛ - уровень скамейки Турции
+2
-4
-2
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Дмитрий Шакиров
надоооо гооол
Дзюба г****н
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-5
-5
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Олег Сагайдачный
Валера скажет что думает о Дзюбе скрипя зубами.
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RSI
Ростов просто на голову хуже. Проводницы хороши.
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Катя Замолодчикова
Урыл! Ну что за икона футбола. 🙏❤️🙏
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-1
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Дандрей
Самый прикол, что лучшим по игре был Пиняев)
+2
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Gornostaev
Король вернулся! 🐐👑
+1
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OldRedWhite
А что там происходит с обоими ?
С Дзюбой и с Ростовом ?
P.S. Переключаю с Баварии на Дзюбу !
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Сироткин Александр
фантомас разбушевался😄
+1
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Антиполитпроект
Это ж насколько наш чемп деграднул, что человек, который быстро зачах в Турции, забив 1 гол (и тот с пары метров), делает хет-трик в первом же туре после возвращения
+2
-3
-1
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Roman Araslanov
Кроме как с отскоков и после на пустые больше и не может). Король дна
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-3
-3
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Alexander Prokofyev
Дзюба хорош! но защита Ростова как будто ещё Новый год отмечает
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Дмитрий Рубцов
Ответ Imax161
Это будет как Игнатов? Тоже Оренбургу 3 забил и замолчал)
Игнатов сейчас в Спартаке, а Оренбургу 3 забил Иван Игнатьев.
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Станнис Баратеон
Вернулся, чтобы править
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