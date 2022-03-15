Рангник перед «Атлетико»: «МЮ» должен играть так, чтобы фанаты могли гнать нас вперед всю игру»

перед матчем с высказался о значении поддержки болельщиков.

«Счет 1:1, мы играем дома, и мы должны убедиться, что домашний матч станет для нас преимуществом.

Антонио Конте после игры сказал, что здесь очень тяжелая атмосфера. Как я уже сказал, если тренер соперника говорит о тяжелой, особенной атмосфере, это один из лучших комплиментов, который вы можете услышать.

Мы должны заручиться поддержкой болельщиков, даже более сильной, чем обычно. Мы должны играть так, чтобы фанаты могли гнать нас вперед всю игру», – сказал главный тренер перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча «МЮ» – «Атлетико» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет