Рангник перед «Атлетико»: «Если «МЮ» сыграет как с «Тоттенхэмом», но на 20% лучше, то мы выиграем, уверен»

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Ральф Рангник верит в победу «МЮ» в ответном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

Об игре

«Атлетико» не против, чтобы соперник владел мячом. Нам нужно сыграть на ноль, если это возможно. Конечно, важно самим забить первый гол».

О том, насколько болезненным будет поражение

«Я бы перефразировал вопрос и спросил, насколько приятно будет выиграть завтра. У нас есть фантастическая возможность попасть в восьмерку лучших.

Если мы сыграем как с «Тоттенхэмом», только еще на 20% лучше, то мы выиграем, я уверен», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В первом матче в Мадриде «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1).

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