Ральф Рангник: «Бруну сдал отрицательный тест и уже тренируется. Все готовы к игре с «Атлетико»

Полузащитник сможет сыграть с «Атлетико».

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил о том, что португальский футболист больше не болеет коронавирусом, из-за которого пропустил игру манкунианцев с «Тоттенхэмом» (3:2) в .

«Вчера его проверили, он сдал отрицательный тест и поэтому сегодня смог возобновить тренировки.

По состоянию на текущий момент все футболисты готовы сыграть в завтрашнем матче. Есть небольшие вопросы по Люку Шоу, надо будет проследить за ситуацией, но в остальном все готовы», – отметил Рангник.

«МЮ» примет 15 марта в ответном матче 1/8 финала . Первая игра завершилась со счетом 1:1.