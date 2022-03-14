Симеоне перед «МЮ»: «Дома у команд бывает головокружение, и за ошибку можно поплатиться. «Атлетико» будет высоко прессинговать»

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Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» против «Манчестер Юнайтед».

Команды 15 марта проведут второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 1:1.

«Учитывая качества игроков «МЮ» и наших футболистов, игра должна получиться динамичной, моменты должны быть у обеих команд. Мы будем высоко прессинговать, и это будет классический матч для такого уровня, как раз такой, какой и можно ожидать.

Порой у команд, выступающих дома, случается головокружение, и мы можем воспользоваться возможностью контратаковать и заставить их заплатить за ошибку.

За эти десять лет мы нашли путь, который ведет нас к нужным результатам. Мы знаем, что каждый матч – это отдельная история, но нам хорошо удавались матчи в Англии. Мы знаем, на что способен соперник, насколько он серьезен, и я уверен, что мы сделаем все необходимое ради победы», – сказал главный тренер «Атлетико».

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