Маркос Алонсо продлил контракт с «Челси» до 2023 года

продлил контракт с защитником Маркосом Алонсо.

Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2023 года.

«Я счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона», – сказал Алонсо.

Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года, срок его прежнего контракта истекал в 2021 году.

В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

✍️ @marcosalonso03 has committed his long-term future to the Blues! https://t.co/11p5yOSuYy