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    Маркос Алонсо продлил контракт с «Челси» до 2023 года

    Теги Челси премьер-лига Англия фото Маркос Алонсо Футбол

    «Челси» продлил контракт с защитником Маркосом Алонсо.

    Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2023 года.

    «Я счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона», – сказал Алонсо.

    Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года, срок его прежнего контракта истекал в 2021 году.

    В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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