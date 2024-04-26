Глава РПЛ об отравлении «Сочи»: «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Я не хочу обсуждать теории заговора»

Александр Алаев высказался о ситуации с отравлением игроков «Сочи».

«Ахмат» победил « » в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0.

Перед матчем главный тренер южан Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.

– Допускаете, что «Ахмат» может быть причастен к отравлению игроков «Сочи»?

– Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать.

Я отношусь с уважением и к «Сочи», и к «Ахмату». Всякое в жизни бывает. Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо, – сказал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.

Глава РПЛ об отравлении «Сочи» перед игрой с с «Ахматом»: «По регламенту перенос возможен только при форс-мажоре. На мой взгляд, это не та ситуация»