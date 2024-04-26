Глава РПЛ об отравлении «Сочи»: «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Я не хочу обсуждать теории заговора»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Александр Алаев Чемпионат.com Сочи Здоровье Футбол

Александр Алаев высказался о ситуации с отравлением игроков «Сочи».

«Ахмат» победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0.

Перед матчем главный тренер южан Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.

Допускаете, что «Ахмат» может быть причастен к отравлению игроков «Сочи»?

– Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать.

Я отношусь с уважением и к «Сочи», и к «Ахмату». Всякое в жизни бывает. Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо, – сказал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.

Глава РПЛ об отравлении «Сочи» перед игрой с с «Ахматом»: «По регламенту перенос возможен только при форс-мажоре. На мой взгляд, это не та ситуация»

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18 комментариев
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Ещё пять несварений, и Ахмат останется в РПЛ.
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По другому Дон тебе не позволил бы ответить.
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«Судья, дорогой! Как мы тебя любим, мы очень гостеприимный! Дай поцелую!»-звучит переодически на стадионе.
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Это если бы в Питере траванули или там в Нижнем с Воронежем, это да. А в Грозном представить себе такого невозможно. Поклеп.
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Один человек... ну бывает, ну 2...
Четырнадцать! Это уже наверное не совпадения, а заговор
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Ну Сочи тоже не побрезговал играть против детей из Ростова
Так что и Сочи и ахмат достойные кандидаты в пердив
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Сочи карма настигла за ростовских детишек.
Надеюсь что вылетят вместе с Ахматом.
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конечно...видим)
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Уважай себя, уважай нас, уважай кавказ, посети нас! (C)
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Рафик неуиновен
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А то придется извиняться всей семьей!
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Ответ seppblatter@mail.ru
Это если бы в Питере траванули или там в Нижнем с Воронежем, это да. А в Грозном представить себе такого невозможно. Поклеп.
Есть маза что .... Среди нас©
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Ответ Wiley Fox
Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. ---- За 15 лет? А камни в Грозном летали немного раньше, что ли?
это был сарказм
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