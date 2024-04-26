Глава РФС Дюков об УЕФА: «Переговоры на паузе, мяч на его половине поля. Возможность смены конфедерации по-прежнему существует»

Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА по поводу отстранения.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены.

УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.

Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА.

Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – сказал президент .