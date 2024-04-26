Глава РФС Дюков об УЕФА: «Переговоры на паузе, мяч на его половине поля. Возможность смены конфедерации по-прежнему существует»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Политика Футбол

Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА по поводу отстранения.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены.

УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.

Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА.

Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – сказал президент РФС.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пора заканчивать воблу
+7
-4
+3
А в УЕФА знают что мяч на их половине?
+4
-3
+1
Жизнь на паузу может поставить только запой.
+1
0
+1
Ответ Antonio Gaudi
Ничего тут не сделать и нас допустят как только на то появится политическая воля. Как только тренд с публичной поддержкой Украины заметно пойдёт на убыль, появится и реальный запрос на допуск российских клубов. А пока что надо не просто сидеть сложа руки и ждать, а модернизировать собственный футбол. Строить стадионы в новых городах : во Владикавказе, Воронеже , Уфе. Модернизировать футбольные академии. Заняться то в сущности есть чем, чтобы к допуску наших команд в еврокубках мы оказались максимально готовы во всех смыслах.
Шел апрель 2024 года, электорат несмываемого все еще ждёт, когда «тренд на поддержку Украины» пройдет. От создателей «это жест доброй воли», «они все скоро замерзнут» и «комары-бионацисты бомбят Белгород»
+5
-4
+1
Ответ Viktor Smolyanin
А в УЕФА знают что мяч на их половине?
знают, в этой игре у них процент владения мячом близкий к 100
+1
0
+1
А фактический недопуск команды U17 это просто нацизм в чистом виде.
Да, вы можете обвинять Путина в каких-то преступлениях.Можете обвинять чиновников и бизнесменов в поддержке и финансировании режима Путина. Можете обвинять россиян в малодушии или поддержке Путина.
Но причём тут вообще дети, которым ещё даже нет 18 лет? Как они могли повлиять на происходящее на Украине, чтобы их наказывать? У них даже нет права голоса на выборах, так что даже теоретически они к этому отношения иметь не могли.
+1
-1
0
Ответ Antonio Gaudi
Так только вчера в США согласовали пакет помощи Украине. Согласовывали его, напомню, практически полгода и с огромным трудом. При этом сумма помощи меньше, чем была в 2023 . Это уже говорит о том, что на Западе начинают от этого уставать. Там же не сидят меценаты : они вкладывают в Украину как в актив и не добиваясь нужного результата помощь будет сокращаться. Это же просто рационализм.
Нечего на поводу у них идти и трусить !
Или ждать от моря погоды, как Вы предлагаете .
Надо организовывать свою ФИФА и УЕФА заодно !
Разве у нас мало поддержки ?
0
0
0
Ответ Antonio Gaudi
Ничего тут не сделать и нас допустят как только на то появится политическая воля. Как только тренд с публичной поддержкой Украины заметно пойдёт на убыль, появится и реальный запрос на допуск российских клубов. А пока что надо не просто сидеть сложа руки и ждать, а модернизировать собственный футбол. Строить стадионы в новых городах : во Владикавказе, Воронеже , Уфе. Модернизировать футбольные академии. Заняться то в сущности есть чем, чтобы к допуску наших команд в еврокубках мы оказались максимально готовы во всех смыслах.
тренд на поддержку может малость и спадет, но запрос на допуск росс. клубов не появится, даже у сербов с венграми
0
0
0
Ответ Pigmalion
Сам из ничего этот тренд, конечно, не появится. РФС придется работать с мнением европейских функционеров
Не с функционерами, а с болельщиками. А для болельщиков что такое РФ достаточно очевидно.
0
0
0
Ответ Antonio Gaudi
Причём тут людоеды? Россия предлагала завершить СВО ещё в марте 2022 года. Все договорённости с украинской стороной были, причём условия были вполне приемлимые. Но Украина отказалась, в том числе и под напором Великобритании и решила продолжить воевать до последнего. Так что возлагая ответственность за такую длительность СВО только на Россию, вы как минимум лукавите или не знаете информацию. Вот ссылочка на слова не кого-нибудь, а бывшего советника Зеленского Арестовича. https://www.google.com/amp/s/www.politnavigator.net/stambulskie-soglasheniya-byli-idealnymi-rossiya-nikogda-ne-pokushalas-na-nezalezhnost-arestovich.html
"Приемлимые" условия, это фактическое разоружение Украины? Удачи такие условия ставить.
Ещё и на Арестовича ссылаться, бггг.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий