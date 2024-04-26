Глава РФС Дюков об УЕФА: «Переговоры на паузе, мяч на его половине поля. Возможность смены конфедерации по-прежнему существует»
Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА по поводу отстранения.
«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены.
УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.
Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА.
Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – сказал президент РФС.
Да, вы можете обвинять Путина в каких-то преступлениях.Можете обвинять чиновников и бизнесменов в поддержке и финансировании режима Путина. Можете обвинять россиян в малодушии или поддержке Путина.
Но причём тут вообще дети, которым ещё даже нет 18 лет? Как они могли повлиять на происходящее на Украине, чтобы их наказывать? У них даже нет права голоса на выборах, так что даже теоретически они к этому отношения иметь не могли.
Или ждать от моря погоды, как Вы предлагаете .
Надо организовывать свою ФИФА и УЕФА заодно !
Разве у нас мало поддержки ?
Ещё и на Арестовича ссылаться, бггг.