Тен Хаг запретил The Sun, MEN и The Mirror задавать ему вопросы на пресс-конференции из-за «неуважительных» репортажей после игры с «Ковентри»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Бернли СМИ Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов трех изданий.

Главный тренер «МЮ» запретил трем изданиям задавать вопросы на пресс-конференции, раскритиковав «неуважительный» характер их репортажей после победы его команды в серии пенальти над «Ковентри» (3:3, по пенальти – 4:2) в полуфинале Кубке Англии.

В преддверии субботнего матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» голландец не стал отвечать на вопросы журналистов The Sun, Manchester Evening News и The Mirror.

Перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» (4:2) тен Хаг выступил с резким заявлением, назвав реакцию на действия его команды в матче на «Уэмбли» «постыдной» и «позорной», а после игры различные журналисты были допущены на послематчевую пресс-конференцию нидерландца, но им было отказано в возможности задать вопросы.

Напомним, в декабре «МЮ» забанил четверых журналистов за инсайды о тен Хаге.

«МЮ» идет на 6-м месте в таблице АПЛ с 53 очками.

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64 комментария
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Санчо запретил, СМИ запретил, Рона запретил, Де Хеа запретил, Спиннера и Маунта разрешил. Хорошо пристроился, лысый махинатор!
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Скорее бы его уволили
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Голландский мафиозник🤣
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Я запрещаю вам задавать мне вопросы
(С) Стэтхем
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Кому он жизнь спас, чтоб это столько терпеть?). С другими после ухода САФ вообще разговор был коротким. А тут столько дозволяют и вообще превратили великий клуб в посмешище. После каждого матча дикий хохот в комментариях. После интервью Хряка истерики. Что заставляет руководство держать ЭТО в клубе у руля?
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Взял бы Антони пресс секретарем. Хоть как-то отбить затраты
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Многим неприятен Моуриньё, но это гусь реально мерзок. Голландский Черчесов еп
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+6
Ответ Yerkebulan
Нет, именно болельщики МЮ до сих пор топят за Хага. Зайдите на manutd.one, там реально болельщики МЮ сидят(сайт то старый). Там до сих пор около 70% поддерживают шарлатана. Вот их я и называю сектантами
Люди трезво смотрят на вещи.
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Позорище. Тен Хаг совсем плывет уже.
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Важный какой шарлатан
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🤡
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Какая важная курица!
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Вот бы ему запретили тренировать
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О. Нашел очередных крайних). Когда уже запретят ему тренировать, хотя бы МЮ). Хотя тренерством это тоже тяжело назвать.
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Ответ Yerkebulan
Скорее бы его уволили
Аминь!
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Какой обидчивый. Тренер - этот тот человек, который должен стойко держать удар за всю команду.
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Ответ Дедушкин самогон
Самое забавное, что если бы так вел себя любой другой тренер, то многие воспринимали бы это как стойкий характер Но из-за того что этх не дает результата, его считают клоуном за подобные поступки )
Не пнуть тен Хага - на спортсе признак плохого тона )
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Тен Хаг себя окончательно закапывает.
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Смотри, какой важный курица.
На трон села, на трон села.
Цааарь во дворца.
Цааарь во дворца.
Ходи то, делай эта.
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Если тен Хага не поменяют, то скоро абсолютно ВСЕ "журналистишки" будут забанены ))
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Ответ Yerkebulan
Нет, именно болельщики МЮ до сих пор топят за Хага. Зайдите на manutd.one, там реально болельщики МЮ сидят(сайт то старый). Там до сих пор около 70% поддерживают шарлатана. Вот их я и называю сектантами
Я сижу на манутд.ру, там все же уже раскол наблюдается, хотя все равно остается половина, которая кричит "дайте ему время!", спустя почти два гребаных года ))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Против МЮ они болеют, поэтому и топят за него
Нет, именно болельщики МЮ до сих пор топят за Хага. Зайдите на manutd.one, там реально болельщики МЮ сидят(сайт то старый). Там до сих пор около 70% поддерживают шарлатана. Вот их я и называю сектантами
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"The Sun знаешь? Я запретил! MEN знаешь? Я усмирил! The Mirror знаешь? Я подчинил!" - Эрик "нидерландский" тен Хаг.
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Ответ The Evil Within
Комментарий удален модератором
Я тоже удивляюсь откуда столько сектантов 7хага? Такое ощущение, что они болеют за него, а не за МЮ
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Ответ Дедушкин самогон
Самое забавное, что если бы так вел себя любой другой тренер, то многие воспринимали бы это как стойкий характер Но из-за того что этх не дает результата, его считают клоуном за подобные поступки )
2 финала КА и победа в КАЛ за 2 года это не результат?
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Цирк. Как менеджер на таком уровне может быть настолько глуп в даже минимально конфликтных ситуациях?
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Какой важный курица
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ЭТХ - диктатор, душитель свободной прессы
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Агония. к сожалению все тренеры АПЛ под прессингом. не все хотят и могут его выдерживать.
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Ответ Hi Hi
2 финала КА и победа в КАЛ за 2 года это не результат?
Вот именно что это трофей-кал и еще 2 таких же финала
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