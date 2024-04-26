Тен Хаг запретил The Sun, MEN и The Mirror задавать ему вопросы на пресс-конференции из-за «неуважительных» репортажей после игры с «Ковентри»
Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов трех изданий.
Главный тренер «МЮ» запретил трем изданиям задавать вопросы на пресс-конференции, раскритиковав «неуважительный» характер их репортажей после победы его команды в серии пенальти над «Ковентри» (3:3, по пенальти – 4:2) в полуфинале Кубке Англии.
В преддверии субботнего матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» голландец не стал отвечать на вопросы журналистов The Sun, Manchester Evening News и The Mirror.
Перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» (4:2) тен Хаг выступил с резким заявлением, назвав реакцию на действия его команды в матче на «Уэмбли» «постыдной» и «позорной», а после игры различные журналисты были допущены на послематчевую пресс-конференцию нидерландца, но им было отказано в возможности задать вопросы.
Напомним, в декабре «МЮ» забанил четверых журналистов за инсайды о тен Хаге.
«МЮ» идет на 6-м месте в таблице АПЛ с 53 очками.
(С) Стэтхем
На трон села, на трон села.
Цааарь во дворца.
Цааарь во дворца.
Ходи то, делай эта.