Егор Титов: «Пригласите Тихонова в «Спартак» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб!»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов предложил Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака».

Абаскаль поначалу казался перспективным тренером, но в итоге провалился. Не кажется ли вам, что кандидатура российского тренера выглядит более привлекательной, так как он будет понимать, как работать в нашем футболе? Из свободных специалистов есть Станислав Черчесов – это идеальный кандидат?

– Проблема «Спартака» – он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату.

Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.

На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков.

Мое предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб.

Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов – как вариант для красно-белых.

Вы понимаете, почему «Спартак» не доверяет своим легендам?

– Могу сказать так: никто специально ни с кем не конфликтует. Такое отношение произошло не вчера, а длится давно – не знаю, может, такая тенденция.

В «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками. Раньше это касалось только футболистов, а сегодня и тренеров. Их не приглашают и, видимо, не доверяют тем, кто действительно хотел бы возглавить «Спартак».

Аленичев, работая в Туле, говорил: «Однажды я возглавлю «Спартак». Это была его мечта, и финансы не играли никакой роли – он просто хотел работать в красно-белом клубе. И у него неплохо получалось, но, к сожалению, потусторонние силы делали все, чтобы Аленичев не работал в клубе, и они добились своего – после одного поражения последовало увольнение, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

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19 комментариев
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И доллар сделает по 25 руб
+26
-1
+25
Ответ Инженер Управляющий
60 копеек лучше
Это надо Романцева вернуть
+9
0
+9
Тихонов сказал сам, что не готов тренировать Спартак.
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
И доллар сделает по 25 руб
60 копеек лучше
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Это надо Романцева вернуть
не , при Романцеве такого уже не было , Бескова
+1
0
+1
и ты был, и Аленичев, и Тишка не пойдет, ну нет у вас харизмы тренерской
+2
-1
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И Егорку к кормушке
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И окажется тогда Спартак в первой лиге
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Тихонов сказал, что у него есть красно-синяя команда.
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Ну а может получит такого хейта,если не справится с работой,что будет жалеть что возглавил клуб.
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с этой шайкой мы в лфл улетим точно
я даже не представляю, что тренерский тандем тихонов-титов могут дать современному футболу
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А он нормально чеканить умеет? А то мы только удары в ближний угол и стеночки помним)
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А , почему, Егор, ,, регулярно наступавший на мячик в штрафной, и заработавший не один ,, левый пенальти " в пользу ,, народных" " ничего не говорит про вчерашнее ,, дерби Всея Руси "
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как болельщик Спартака скажу Егору идти куда подальше со своими советами, может и Тихонова с собой захватить. На фоне ветеранов-физруков и Абаскаль как пиковый Моуринью cмотрится
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Тихонова, чтобы Мостовой успокоился видимо.
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И всегда будет светить солнце!)
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И вернет 2007-й
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