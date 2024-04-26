Егор Титов: «Пригласите Тихонова в «Спартак» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб!»

Егор Титов предложил Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака».

– поначалу казался перспективным тренером, но в итоге провалился. Не кажется ли вам, что кандидатура российского тренера выглядит более привлекательной, так как он будет понимать, как работать в нашем футболе? Из свободных специалистов есть Станислав Черчесов – это идеальный кандидат?

– Проблема «Спартака» – он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату.

Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.

На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков.

Мое предложение: пригласите на пост главного тренера «Спартака» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб.

Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов – как вариант для красно-белых.

– Вы понимаете, почему «Спартак» не доверяет своим легендам?

– Могу сказать так: никто специально ни с кем не конфликтует. Такое отношение произошло не вчера, а длится давно – не знаю, может, такая тенденция.

В «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками. Раньше это касалось только футболистов, а сегодня и тренеров. Их не приглашают и, видимо, не доверяют тем, кто действительно хотел бы возглавить «Спартак».

Аленичев, работая в Туле, говорил: «Однажды я возглавлю «Спартак». Это была его мечта, и финансы не играли никакой роли – он просто хотел работать в красно-белом клубе. И у него неплохо получалось, но, к сожалению, потусторонние силы делали все, чтобы не работал в клубе, и они добились своего – после одного поражения последовало увольнение, – сказал бывший футболист « » .

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