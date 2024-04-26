«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после дерби с ЦСКА – из-за руки Чалова, фола Мойзеса на Угальде и желтой Дуарте

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Василий Казарцев Мойзес Барбоза Матч ТВ Федор Чалов Алексис Дуарте ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

Матч 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью (0:0). Игру обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

Руководитель пресс‑службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам дерби.

«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА:

– Неназначение пенальти за игру рукой соперника (Федора Чалова – Sports) в своей штрафной площади.

– Грубое нарушение правил на Угальде (со стороны Мойзеса Барбозы – Sports), после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

– Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.

Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», – сказал Зеленов.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 39 очками.

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55 комментариев
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Ответ adamxx
Комментарий скрыт
Если косяки судейства не подсвечивать и спускать на тормозах, то куда скатимся? Причём тут минимум 2 из 3 эпизодов железобетонные.
+33
-4
+29
Ну красная карточка точно была, так что почему бы и нет
+31
-4
+27
Удивительно но факт , вчера реально засудили .
+25
-8
+17
Ничего не будет. Казарцев в принципе не должен судить, но до сих пор при деле
+15
0
+15
Ответ akazanov@icloud.com
Комментарий скрыт
Мух с котлетами не путайте, тут ногу мог сломать
+16
-1
+15
Ответ Кирилл.С-Пб
Счёт останется, игра забудется. А нытьё вечно)
Лазурный только так мог написать не смотря вчерашнюю игру, вы бы своего Медведева успакаивали после шутки Безрукова
+14
-3
+11
Все правильно, конечно, но желтые, насколько я помню, не отменяют, а все остальное - ничего не изменит.
Разве что клоуна со свистком на пару матчей отстранят.
+10
0
+10
Ответ ramoncarlos
А насчет симуляции Угальде и руки Денисова не хотят обратиться?
По симуляции ЦСКА должен обращаться, а рука Денисова была после руки коня.
+10
-2
+8
А насчет симуляции Угальде и руки Денисова не хотят обратиться?
+11
-5
+6
К сожалению это ничего не изменит,но всех этих казарцевых и прочих варовцев надо гнать из профессии которые явно не для них, поганой метлой.
+4
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+4
Ответ Дмитрий Дмитриев
Сейчас послышится ной с ипподрома🤣🤣🤣
А по какому поводу ныть?
С красной все согласны были бы, пенальти был бы очень странный, все ещё считаю, что любые руки внизу - не должны считаться фолом, но видимо в нынешних правилах это не так.
Ну а судейство было отвратительным в обе стороны
Огромное количество пропущенных фолов было и это не надо списывать на дух дерби
+7
-4
+3
Ответ Daniel Knutsen
Надрывный хрюк из свинарника слышится уже второй день.😂😂😂:)))
Ну так чемпионство обломали ))
+2
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Ответ akazanov@icloud.com
Комментарий скрыт
Выздоравливай 🤦
+3
-1
+2
Горит огонь
Течёт вода
Казарцев судит с закрытыми глазами
+2
0
+2
Ответ Alexander p.
спортак в пердив
в голубых трусах виднее))
+2
0
+2
Ответ Alexander p.
спортак в пердив
А мы повыше коней🤣
+1
0
+1
Ответ Артём Алёшин
Жить перестать от этого?)))
Это у кого на что ума хватит
+1
0
+1
Ответ murzzzzzilka
Все правильно, конечно, но желтые, насколько я помню, не отменяют, а все остальное - ничего не изменит. Разве что клоуна со свистком на пару матчей отстранят.
Ну почему не отменяют? Помнится легенде ЦСКА Игоряну как раз желтую и отменили
+1
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+1
Красную подтвердят, пенальти не увидят, желтую не отменят. Скриньте.
+1
0
+1
Правильно сделали
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Ответ Lol Ko
Ну так чемпионство обломали ))
Сами виноваты!
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Ответ Moonwa1ker
Никогда не понимал этих обращений. Максимум признают ошибку. Результат матча уже не изменить.
Нужны жесткие наказания для арбитров. Огромные штрафы и прочие меры, от которых чтобы неповадно было .. Видимо, поэтому и обращаются.. в надежде хотя бы на это.
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Ответ ramoncarlos
А насчет симуляции Угальде и руки Денисова не хотят обратиться?
после симуляции ваш игрок получил жёлтую? как денисову в руку мяч попал? от кого? от руки игрока ЦСКА. если ты настолько слепой и глуп то это твои проблемы.
+1
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Ответ Кирилл.С-Пб
Счёт останется, игра забудется. А нытьё вечно)
А кто-то ноет даже после прохода в следующий раунд кубка. 🤡
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Так посмотреть , после матча с Ростовом . Спартак решили ,что удары по лицу ,это нормальная практика и за это не должны наказывать ))
+7
-7
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Ответ Pro_Zenit_7
А в чем проблема с ЖК? Дуарте махнул рукой по лицу, чистая отмашка и жк. В чем проблема?
Казанцев ему сказал, что ЖК за отложенный фол на половине поля ЦСКА, а по факту в том эпизоде участвовал Чернов, но вместо него дали ЖК Дуарте
0
0
0
Сейчас послышится ной с ипподрома🤣🤣🤣
+9
-9
0
Ответ Алексей Полиенков
Ахаха, вот клоуны) А про не назначенный пенальти в свои ворота почему не обратились?
Никто никогда не обращается против себя. Зачем чушь нести?
+1
-1
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Ответ Alestern
На Соболеве тоже было нарушение.. Там чистый пеналь.
Это где он чуть ногу Зделлару не оторвал?
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