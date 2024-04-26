«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после дерби с ЦСКА – из-за руки Чалова, фола Мойзеса на Угальде и желтой Дуарте

«Спартак» остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

21-го тура Мир между ЦСКА и « » завершился вничью (0:0). Игру обслуживала судейская бригада во главе с .

Руководитель пресс‑службы красно-белых сообщил, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК ) по трем эпизодам дерби.

«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с :

– Неназначение пенальти за игру рукой соперника ( – Sports) в своей штрафной площади.

– Грубое нарушение правил на Угальде (со стороны – Sports), после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

– Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.

Также по дисквалификации обратились в КДК», – сказал Зеленов.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 39 очками.