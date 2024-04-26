«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после дерби с ЦСКА – из-за руки Чалова, фола Мойзеса на Угальде и желтой Дуарте
«Спартак» остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.
Матч 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью (0:0). Игру обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.
Руководитель пресс‑службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам дерби.
«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА:
– Неназначение пенальти за игру рукой соперника (Федора Чалова – Sports) в своей штрафной площади.
– Грубое нарушение правил на Угальде (со стороны Мойзеса Барбозы – Sports), после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.
– Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.
Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», – сказал Зеленов.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 39 очками.
Разве что клоуна со свистком на пару матчей отстранят.
С красной все согласны были бы, пенальти был бы очень странный, все ещё считаю, что любые руки внизу - не должны считаться фолом, но видимо в нынешних правилах это не так.
Ну а судейство было отвратительным в обе стороны
Огромное количество пропущенных фолов было и это не надо списывать на дух дерби
Течёт вода
Казарцев судит с закрытыми глазами