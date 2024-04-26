«Айнтрахт» выкупил Экитика у «ПСЖ» за 16,5 млн евро, контракт – до 2029 года

Юго Экитик остается в «Айнтрахте».

Клуб из объявил о выкупе арендованного у « » нападающего. С ним заключен контракт сроком до 2029 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, за француза будет выплачено около 16 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма составит 16,5 млн евро (и еще 3,5 млн стоила аренда).

провел за «Айнтрахт» 12 матчей и забил 1 гол. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.