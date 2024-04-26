«Айнтрахт» выкупил Экитика у «ПСЖ» за 16,5 млн евро, контракт – до 2029 года

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы деньги Юго Экитик Футбол

Юго Экитик остается в «Айнтрахте».

Клуб из Франкфурта объявил о выкупе арендованного у «ПСЖ» нападающего. С ним заключен контракт сроком до 2029 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, за француза будет выплачено около 16 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма составит 16,5 млн евро (и еще 3,5 млн стоила аренда).

Экитик провел за «Айнтрахт» 12 матчей и забил 1 гол. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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через 2 года продадут меня выгодно как Йовича, Аллера и Коло-Муани. что то что то, но Айнтрахт умело продаёт нападающих
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В след сезоне должен выбить 20+ в чемпионате
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