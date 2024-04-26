Президентом RFEF избран Педро Роча – и.о. главы после скандала с Рубиалесом. Он сам подозреваемый по делу о коррупции

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

У Королевской испанской футбольной федерации появился новый руководитель.

Президентом был избран Педро Роча, исполнявший аналогичные обязанности после отстранения Луиса Рубиалеса.

На сайте RFEF сообщается, что он получил большинство голосов членов ассамблеи.

Следует отметить, что Роча является подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

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10 комментариев
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Продолжит славную традицию Рубиалеса устраивать оргии на деньги федерации 💪
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Показалось.
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Они же все вместе с Пике мутили этот Суперкубок. При этом Пике тогда был ещё игроком Барселоны.
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А разве не Пике получал на счёт одной из своих фирм "гешефт" за организацию соревнования в СА❓тут же об этом писали 🤔
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Один карманы набил, второй карманы приоткрыл
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одни бюрократы
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Надеюсь не очередная женщина Переса
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Вместо Рубиалеса поставили Педро....
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Ответ predMBAPPE
Надеюсь не очередная женщина Переса
Так и есть, а ещё женщинами Переса являются Лапорта с Хави
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