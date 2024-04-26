Президентом RFEF избран Педро Роча – и.о. главы после скандала с Рубиалесом. Он сам подозреваемый по делу о коррупции

У Королевской испанской футбольной федерации появился новый руководитель.

Президентом был избран Педро Роча, исполнявший аналогичные обязанности после отстранения .

На сайте RFEF сообщается, что он получил большинство голосов членов ассамблеи.

Следует отметить, что Роча является подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.