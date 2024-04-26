Президентом RFEF избран Педро Роча – и.о. главы после скандала с Рубиалесом. Он сам подозреваемый по делу о коррупции
У Королевской испанской футбольной федерации появился новый руководитель.
Президентом был избран Педро Роча, исполнявший аналогичные обязанности после отстранения Луиса Рубиалеса.
На сайте RFEF сообщается, что он получил большинство голосов членов ассамблеи.
Следует отметить, что Роча является подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.