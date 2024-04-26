Ташуев об уходе из «Факела»: «В ближайшие две недели разберусь с проблемами в семье – это не какие-то глобальные вещи. Планирую продолжать тренерскую карьеру»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Факела».

Сегодня стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренра «Факела» по семейным обстоятельствам. Его сменил Игорь Черевченко.

«Планирую продолжать тренерскую карьеру.

В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи.

И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», – сказал Ташуев.

На данный момент воронежский клуб с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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5 комментариев
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Ну тут очевидно, что его «попросили». Жаль, что в таком футбольном городе, как Воронеж, нет нормальных спонсоров. Из-за этого объективно уступаем в уровне, показывать содержательный футбол сложно, поэтому и постоянная чехарда со сменой тренеров, чтобы периодически эмоционально «заряжать» игроков. Но постоянно это продолжаться не может, конкуренты в виде Сочи, Ахмата, Пари и других богаче и показывают более интересный футбол, особенно после паузы. Будет хорошо, если в этом сезоне останемся в РПЛ.

Абуезидычу спасибо и удачи! Жаль, что так получилось, надеялся, что работа с ним - игра «в долгую»
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Если это всего на 2 недели, то зачем подавать в отставку? Клуб скорее всего останется в премьер лиге, можно было бы как то пережить 2 недели без главного тренера
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Давайте пока не будем судить ребята. Всякое бывает
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Что-то никак у него не получается "в долгую"... 🤔
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Команд двадцать уже "потренировал"? И нигде больше двух сезонов.
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