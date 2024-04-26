Ташуев об уходе из «Факела»: «В ближайшие две недели разберусь с проблемами в семье – это не какие-то глобальные вещи. Планирую продолжать тренерскую карьеру»
Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Факела».
Сегодня стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренра «Факела» по семейным обстоятельствам. Его сменил Игорь Черевченко.
«Планирую продолжать тренерскую карьеру.
В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи.
И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», – сказал Ташуев.
На данный момент воронежский клуб с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Абуезидычу спасибо и удачи! Жаль, что так получилось, надеялся, что работа с ним - игра «в долгую»