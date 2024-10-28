Победа Сайнса, жара между Ферстаппеном и Норрисом (снова), рекорд Алонсо, мат Леклера и другие события Гран-при Мехико
Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий Гран-при Мехико «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Сайнс выиграл гонку и заработал звание пилота дня, Норрис финишировал вторым, Леклер – третьим. Победа стала четвертой для Карлоса в карьере и второй подряд для «Феррари» – Скудерия обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов.
В «Ф-1» шесть многократных победителей Гран-при за сезон во второй раз в истории и впервые с 1981 года.
Квалификацию также выиграл Сайнс.
2. Ферстаппен и Норрис вновь схлестнулись: Макс получил два десятисекундых наказания и два штрафных балла за действия на первом круге и финишировал лишь шестым, британец разом отыграл у соперника десять баллов в чемпионате. После финиша нидерландец заявил, что не будет меняться, Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию и посетовал на то, что Ландо проезжал поворот на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге.
3. Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при и сошел в гонке. Фернандо подготовил шлем со своими черно-белыми фото для юбилейного этапа.
4. Ферстаппен предположил, что его ждет еще один моторный штраф. В практиках трехкратный чемпион испытывал проблемы с двигателем, который прошлось заменить (пока без наказания).
5. Леклер сматерился на пресс-конференции после гонки, после чего извинился и сообщил, что «не хочет присоединиться к Максу». Ферстаппена ранее наказали общественными работами за подобное. ФИА оценивает, расследовать ли Шарля.
6. Албон и Бермэн столкнулись в первой практике, Расселл разбил болид во второй, Цунода завершил авариями и квалификацию, и гонку после контакта с Албоном.
7. Битва Ферстаппена и Норриса в США: стал известно, что пилот «Ред Булл» тормозил на 30 метров позже соперника. «Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Ландо, ФИА пообещала новые инструкции по обгонам, Макс и Ландо напрямую обменивались мнениями на «оживленном» собрании гонщиков.
8. «Ред Булл» предложил контракт Колапинто – и место в «РБ» в 2025 году, передает Sky Sport Italia.
9. Отец Переса заявил, что Серхио станет чемпионом «Ф-1», Марко в этом засомневался. Мексиканец квалифицировался 18-м на домашней трассе и завершил гонку 17-м.
10. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Таиланда, Мартин – второй, Марк Маркес упал в борьбе за победу, Бастианини – лучший в спринте, квалификация также за Баньяей.
11. Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024
⏱️ Хроника Гран-при: Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера
Интересные цитаты
Макс Ферстаппен: «Понял, в чем проблема. У меня не тот паспорт!»
Джолион Палмер: «Действия Ферстаппена в США были нечестными. Легко быть впереди на апексе, если на выходе из поворота не надо оставаться в пределах трассы»
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Возможно, в «Феррари» сейчас думают – зачем они вообще взяли Хэмилтона, если Сайнс настолько хорош»
Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»
Гельмут Марко: «Ферстаппен как белка, которая собирает каждый орех, который видит»
🔔 Ближайшие гонки
1. Гран-при Сан-Паулу «Ф-1» (1-3 ноября).
2. Гран-при Малайзии – предпоследний этап MotoGP (1-3 ноября).
3. «8 часов Бахрейна» – финал сезона WEC (2 ноября).
Ключевые посты в разделе
Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?
Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!
«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все – и грядет еще один
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий