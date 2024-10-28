Победа Сайнса, жара между Ферстаппеном и Норрисом (снова), рекорд Алонсо, мат Леклера и другие события Гран-при Мехико

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий Гран-при Мехико «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Сайнс выиграл гонку и заработал звание пилота дня , Норрис финишировал вторым, Леклер – третьим. Победа стала четвертой для Карлоса в карьере и второй подряд для «Феррари» – Скудерия обогнала «Ред Булл» , до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов.

В «Ф-1» шесть многократных победителей Гран-при за сезон во второй раз в истории и впервые с 1981 года.

Квалификацию также выиграл Сайнс.

2. Ферстаппен и Норрис вновь схлестнулись: Макс получил два десятисекундых наказания и два штрафных балла за действия на первом круге и финишировал лишь шестым, британец разом отыграл у соперника десять баллов в чемпионате . После финиша нидерландец заявил, что не будет меняться , Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию и посетовал на то, что Ландо проезжал поворот на 15 км/ч быстрее , чем на лучшем круге.

3. Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при и сошел в гонке. Фернандо подготовил шлем со своими черно-белыми фото для юбилейного этапа.

4. Ферстаппен предположил, что его ждет еще один моторный штраф . В практиках трехкратный чемпион испытывал проблемы с двигателем, который прошлось заменить (пока без наказания).

5. Леклер сматерился на пресс-конференции после гонки, после чего извинился и сообщил, что «не хочет присоединиться к Максу». Ферстаппена ранее наказали общественными работами за подобное. ФИА оценивает, расследовать ли Шарля .

6. Албон и Бермэн столкнулись в первой практике , Расселл разбил болид во второй, Цунода завершил авариями и квалификацию , и гонку после контакта с Албоном .

7. Битва Ферстаппена и Норриса в США: стал известно, что пилот «Ред Булл» тормозил на 30 метров позже соперника. «Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Ландо, ФИА пообещала новые инструкции по обгонам , Макс и Ландо напрямую обменивались мнениями на «оживленном» собрании гонщиков.

8. «Ред Булл» предложил контракт Колапинто – и место в «РБ» в 2025 году, передает Sky Sport Italia.

9. Отец Переса заявил, что Серхио станет чемпионом «Ф-1» , Марко в этом засомневался . Мексиканец квалифицировался 18-м на домашней трассе и завершил гонку 17-м.

10. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Таиланда , Мартин – второй, Марк Маркес упал в борьбе за победу, Бастианини – лучший в спринте , квалификация также за Баньяей.

11. Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами .

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

⏱️ Хроника Гран-при: Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера

Интересные цитаты

Макс Ферстаппен: «Понял, в чем проблема. У меня не тот паспорт!»

Джолион Палмер: «Действия Ферстаппена в США были нечестными. Легко быть впереди на апексе, если на выходе из поворота не надо оставаться в пределах трассы »

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Возможно, в «Феррари» сейчас думают – зачем они вообще взяли Хэмилтона, если Сайнс настолько хорош »

Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»

Гельмут Марко: «Ферстаппен как белка, которая собирает каждый орех, который видит»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сан-Паулу «Ф-1» (1-3 ноября).

2. Гран-при Малайзии – предпоследний этап MotoGP (1-3 ноября).

3. «8 часов Бахрейна» – финал сезона WEC (2 ноября).

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