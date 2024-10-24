Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Возможно, в «Феррари» сейчас думают – зачем они вообще взяли Хэмилтона, если Сайнс настолько хорош»

Дорнбос сомневается в правильности размена Сайнса на Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что в «Феррари» могли уже пожалеть о своем выборе предложить контракт Льюису Хэмилтону, учитывая уровень выступлений Карлоса Сайнса в нынешнем сезоне.

«Хэмилтон с радостью смотрит на результат «Феррари» в Остине. В то время как в «Феррари» сейчас, возможно, думают что-то вроде: «А зачем мы вообще взяли Хэмилтона, если Сайнс выступает настолько хорошо».

Очевидно, что Сайнс сейчас в отличной форме. Давайте будем честны, в Остине он провел просто невероятный гоночный уик-энд. Как кажется, вся эта ситуация развязала ему руки. И он может думать о том, что раз уж его контракт с «Феррари» все равно заканчивается, он будет гоняться ради собственных успехов, и постарается добиться максимума за пять оставшихся Гран-при», – рассказал Дорнбос.

Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?