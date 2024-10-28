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Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?

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Все обгоны и быстрые мысли.

Красочные титульные разборки «Формулы-1» в американском турне продолжились в столице Мексики – на одном из самых необычных и сложных автодромов календаря. Здесь заезд проходит на высоте в 2270 метров над уровнем моря – плотность воздуха снижена на четверть, а потому страдает эффективность генерирования прижимной силы и охлаждения мотора с тормозами.

При этом команды чисто для компенсации нехватки прижимной силы просто вынуждены вешать на болиды особенные антикрылья с рассекателями для самых аэродинамичных и требовательных треков вроде Монако – гарантируя мотору двойную работу из-за колоссального лобового сопротивления на длиннейших прямых. Оттуда – еще и дополнительные здоровенные охлаждающие «жабры» на каждом болиде: каждый рискует сходом из-за перегрева!

А поиск баланса настроек на таком треке превращается в отдельный квест: ведь износ шин уже зависит не от нагрузки по осям, характеристик асфальта, смены направлений или общего качества прогрева, а от внешних условий вроде температуры. И способности сбалансировать болид так, чтобы он не скользил в поворотах, раскаляя, расплавляя и разрывая резину – ведь на длинной охлаждающей прямой после такого нынешняя «Пирелли» просто разлетается червяками по обочинам и умирает за пару кругов.

Еще труднее командам приходится из-за необходимости отдавать обязательные практики новичкам и проводить дополнительные шинные тесты по пятницам – потому первые практики обычно теряются: получить из них ценные и полезные для настройки данные могут лишь истинные мастера. По сути все планирование на уик-энд опирается на выводы последней практики перед квалификацией.

Обычно Мексика – поле «Ред Булл» и Макса Ферстаппена: с крайне аэродинамически эффективным шасси и супербыстрой турбиной «Хонды» нидерландец получал море инструментов для побед. Но в 2024-м чемпионы проиграли гонку улучшений, «Феррари» здорово выстрелила по контролю за износом резины и настройке, а «Макларен» показал мастер-класс по сбалансированным обновлениям. Даже букмекеры не выбрали фаворита!

Пятница же прошла достаточно трудно для фаворитов: «Ред Булл» Ферстаппена столкнулся со сбоями в силовой установке – Макс прервал вторую тренировку, команда обнаружила утечку и поставила ему старый мотор. Джордж Расселл разбил болид из-за внезапного срыва второй уик-энд подряд – и ему пришлось менять шасси. Новое днище Льюиса Хэмилтона повредилось обломками в первой тренировке – «Мерседес» восстановил деталь, но потеря времени с круга относительно полностью новой все равно остается в таких случаях.

Квалификация вышла внезапной: эволюция трека ускоряла машины от круга к кругу сильнее ожидаемоего, но скользкая траектория постоянно карала чрезмерно рискующих вылетами и списаниями. Пострадали больше всех Пиастри, Перес, Ферстаппен и Леклер – им сняли важнейшие времена. А поул выиграл Сайнс, использовавший в третьем секторе необычную траекторию, подсмотренную у Норриса в симрейсинге еще во времена «Макларена»!

Шансы Ферстаппена подбил как раз старый мотор: для компенсации потери мощности крылья пришлось разгружать и дестабилизировать машину. «Феррари» же выбрала настройки под гонку и под более жесткий состав резины – потому Леклеру иногда трудно было держать траекторию. А Норрис просто наошибался.

Гонка обещала не менее тесную схватку – по симуляции темпа команды-фавориты оказались в нереальной близости в 0,2 секунды с круга:

Такой отрыв уже компенсируется настройками, пилотажем и стратегией – расчеты «Пирелли» и тут ждали с удвоенным интересом. Особенно после потерянной пятницы.

(разница в темпе – С5 быстрее С4 на 0,3-0,4 секунды с круга и быстрее С3 на 0,7-0,8 секунды).

Вариантивность стратегий вместе с разными настройками как раз и обещали интригу – особенно с учетом смены условий: после крайне жаркой квалификации с температурой трека в 44 градуса на день гонки обещали облачную погоду с более прохладными условиями.

Не меньшее значение имела и потенциальная смена моторов для тех, кто провалил квалификацию. Одним из таких стал в последний момент Эстебан Окон – с новой батареей и блоком управления электроникой отправился на пит-лейн. Болид Цуноды смогли пересобрать после аварии в квалификации без штрафа, а оба «Мерседеса» получили новые тормоза.

Выбор стартового состава представлял особый квест – из-за мощного эффекта слипстрима на первых кругах: одного из сильнейших в календаре. В Мексике как раз гонку можно и выиграть, и проиграть на стартовых рывках без шансов отыграться на стратегии и пит-стопах. Для примера: в прошлом году Серхио Перес атаковал лидеров в битве за первое после старта с 5-й позиции. Ферстаппен же на 5 побед (в 6 Гран-при) имеет лишь 1 поул. Квалификация в Мехико имеет чуть ли не наименьшее значение в календаре – Расселл, например, был готов рискнуть выгодной позицией ради экономии дополнительного мягкого состава.

Более прохладная погода же только теоретически потворствовала рисковым выборам для стартовых комплектов и агрессивной стратегии – ведь тормозной путь на первых кругах из-за свойств асфальта не так уж отличается между составами.

Примерно вдвое меньше для каждого состава по сравнению с остальными треками! 

Перед самым стартом температура трека выросла с 32 градусов до 39 – и температуры неожиданно начали ожидаться вплоть до 50 градусов к концу гонки, что полностью меняло предположительные расклады по стратегии в последний момент.

В итоге все выбрали «медиум», кроме Переса, Чжоу, Лоусона, Колапинто и Боттаса – они решили рискнуть с длинным отрезком на «харде».

Ход гонки: Ферстаппен поплатился за агрессию, Перес провалился, Скудерия выжала максимум

• Ферстаппен выиграл старт, Сайнс срезал первый поворот и вернул позицию Максу, Цуноду выбили на первой же прямой! К середине круга выехал автомобиль безопасности – Албон тоже сошел. Норрис остался третьим, Хэмилтон опередил Расселла. Перес взлетел на 5 позиций.

Повтор крэша Цуноды и Албона:

• Оказывается, Перес стартовал за пределами своего слота – против него открыли расследование за фальстарт. 

Автоматические штрафные 5 секунд не заставили себя долго ждать.

• Рестарт на 7-м круге – никаких перестановок без DRS.

• Но на 9-м круге Сайнс уже с DRS сразу же атаковал Ферстаппена на стартовой прямой – и вернул лидерство! 

• На 10 -м круге Норрис попробовал атаковать Макса так же – Ферстаппен выпнул «Макларен» с трека. Ландо не вернул позицию, и Макс вывез обоих с трека – подарив позицию Леклеру! 

Ферстаппен получил 10 секунд штрафа за маневр!

• На 15-м круге Расселл атаковал Хэмилтона и перехватил 5-е у напарника – хотя Льюис очень жестко и поздно оборонялся! 

• Алонсо сняли с гонки на 16-м круге. 

• На 17-м круге Перес на «медиуме» догнал Лоусона на «харде» в битве за 10-е. Через круг Серхио атаковал – очень смело, в узкий поворот, вплоть до контакта в следующем повороте. Лиам отбился. 

• А на 19-м круге Ферстаппену прилетел еще один штраф в 10 секунд – за второй инцидент с Норрисом. Итого 20 секунд! 

• Ферстаппен заехал на пит-стоп на 27-м круге – вернулся 15-м после остановки на суммарные 24 секунды. Но все равно перед Пересом, побывавшим в боксах парой кругов ранее. Исторический пит-стоп для «Ред Булл»!

• Хэмилтон заехал в боксы на 29-м круге и вернулся 10-м. 

• Норрис побывал на пит-стопе на 31-м круге – вернулся 4-м. Леклер ответил остановкой на 32-м круге вместе с Расселлом – Джордж вернулся 6-м, Шарль остался 2-м.

• На 33-м круге новые шины получил и Сайнс – сохранил лидерство.

• К 37-му кругу Ферстаппен догнал Лоусона на 7-м месте, потерявшем позиции в пользу более быстрых Хэмилтона и Пиастри – но быстро обогнать Лиама не удалось. Пришлось пострадать 2 круга за «РБ».

• На 38-м круге Сайнс пожаловался на сбои в зажигании.

• Пиастри дотянул на «медиуме» до 40-го круга – и одновременно в боксы заехал и Лоусон на «харде». Вернулись 13-м и 14-м, выпустив Ферстаппена в чистый воздух на 6-е – Максу до Хэмилтона оставалось 8 секунд. 

• На 41-м круге трек внезапно накрыли облака и целые тучи – трек начал быстро остывать, снижая температуру в шинах и сцепление.

• На 42-м круге Перес оказался перед Лоусоном в битве за 16-е – и Лиам обогнал Серхио. Еще и со средним пальцем!

• На 43-м круге Расселл передал о маленькой капле на визоре.

• Перес заехал в боксы еще раз на 45-м круге и закрепился на последнем месте.

• Ферстаппен начал отставать от Хэмилтона – отпустил до 10 секунд к 47-му кругу. Норрис же начал ставить быстрые круги один за другим – падение температур здорово переключило уровни машин. 

• На 49-м круге Хэмилтону и Расселлу разрешили бороться – если чисто. Тем временем Сайнс передал по радио, что они с Леклером «атакуют слишком сильно».

• На 59-м круге Норрис настиг Леклера до зоны DRS.

• На 60-м круге – 11 кругов спустя – Хэмилтон все-таки провел первую атаку на Расселла. Безуспешно – Джордж легко перекрыл траектории.

• На 62-м круге Пиастри приказали ускориться и обогнать Ферстаппена.

• На 63-м круге шины Леклера сдали на выходе из поворота после длинной прямой – настолько остыли из-за падения температур и затем перенагрелись в техничной связке. Норрис получил позицию бесплатно.

• На 66-м круге Хэмилтон все-таки дождался шанса объехать Расселла на более изношенных шинах и старом обвесе – Льюис все-таки вышел на 4-е. 

• Сайнс доехал идеальную квалу и гонку до очередной победы. Норрис добрал максимум очков, а Леклер хотя бы забрал дополнительный балл за лучший круг после специальной остановки в боксах и закрыл подиум. Ферстаппен – только 6-й!

И кошмарный итог на доманем Гран-при для Переса – хотя мексиканец сам разбил болид о Лоусона:

И, кажется, эта гонка действительно кое-что поменяла в правилах «Формулы-1».

Быстрые мысли: «Феррари» на взлете

Триумвират лидеров с разными характеристиками «баланс и работа с шинами «Феррари» – настроечное окно «Макларена» – нестабильный суперприжим и суперэффективность «Ред Булл» – вновь качнулось несколько раз за гонку.

Первая половина гонки прошла под диктовку «Феррари», явно подготовленной к более жаркой погоде. Вторая – после падения температур – уже под оранжевым знаменем. «Ред Булл» же дистабилизрованным обвесом и старым мотором ничего не смог поделать – а агрессия Макса впервые за последние годы только все усугубила. Скудерия взлетает в Кубке конструкторов!

«Хаас» же отрывается в Кубке конструкторов все сильнее – кажется, теперь гонка в средней группе предрешена. Фантастический прогресс американской команды.

В личном зачете все радикально не меняется – только теперь Норрису нужно отыгрывать «только» 47 очков. Каких-то 2 победы со сходами Макса! Интриги добавляет только неизбежность его штрафа за замену мотора на оставшихся Гран-при:

Следующий раунд – вновь уже в грядущий уик-энд: спринтерский Гран-при в Бразилии стартует уже 1 ноября. И там точно будет еще веселее!

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Фото: Gettyimages/Mark Thompson, Rudy Carezzevoli

logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoЮки Цунода
logoЛьюис Хэмилтон
logoОскар Пиастри
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logoЛандо Норрис
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