Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Сан-Паулу.

21-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные в Бразилии.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

7-9 ноября 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 17:30 ☁️

Квалификация к спринту: 21:30 ☁️

Суббота

Спринт: 17:00 🌧️

Квалификация: 21:00 🌧️

Воскресенье

Гонка: 20:00 🌤️

время московское

