Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Сан-Паулу.
21-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные в Бразилии.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
7-9 ноября 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 17:30 ☁️
Квалификация к спринту: 21:30 ☁️
Суббота
Спринт: 17:00 🌧️
Квалификация: 21:00 🌧️
Воскресенье
Гонка: 20:00 🌤️
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости