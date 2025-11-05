Фредерик Вассер: «Феррари» приехала в Бразилию с позитивным настроем после двух уверенно проведенных Гран-при»

Вассер рассказал о настрое на Гран-при в Бразилии.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту гоночного уик-энда в Бразилии , отметив, что надеется развить успех двух последних Гарн-при.

«В Интерлагосе нас ждет пятый в этом сезоне уик-энд со спринтом – это существенная проверка для всей команды в плане физической и психологической подготовки. Учитывая компактный формат, важность каждой детали только возрастает – начиная от первичной подготовки в Маранелло до процесса демонтажа боксов по окончании уик-энда.

Мы приехали в Бразилию полными сил и с позитивным настроем после двух уверенно проведенных Гран-при в Мехико и Остине, где «Феррари » удалось на максимуме использовать потенциал своего болида. Цель – развить успех, сосредоточиться на выполнении работы и быть готовыми использовать любой шанс, который может появиться из-за нестандартных погодных условий», – рассказал Вассер.

