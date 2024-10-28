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Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»

Ферстаппен прояснил свою позицию по поводу жесткой борьбы .

Пилот «Ред Булл» не собирается менять подход к пилотажу и признался, что его больше волнует упавший темп болида.

На Гран-при Мехико Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа – за выдавливание Норриса и за выезд за пределы трассы с получением преимущества.

«По правде говоря, 20 секунд это много, но я не собираюсь ныть из-за этого. Не буду делиться своим мнением.

По-моему, инцидент в четвертом повороте под знаком вопроса, насчет второго штрафа – что есть, то есть.

Честно, оба момента не моя проблема. Проблема в том, что мы слишком медленные и потому я оказываюсь в таких ситуациях. Вот в чем моя проблема.

В конце концов каждый говорит за себя. Конечно, можно рассуждать о том, могут ли правила стать лучше – может, да, а может, нет. Все всегда одно и то же.

Я пилотирую так, как считаю нужным. На прошлой неделе все было в порядке. На этой я получил 20-секундный штраф. Что есть, то есть. Жизнь продолжается, знаете ли», – сказал Ферстаппен.

Макса также попросили поделиться мыслями насчет того, что перед стартом сезона-2024 наказание за агрессивную борьбу увеличили с 5 секунд до 10.

«В следующем году давайте попробуем 20. Это не имеет значения. У меня нет мнения по этому поводу».

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Ферстаппен получил 2 штрафных балла за выдавливание Норриса  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
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