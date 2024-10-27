Макс Ферстаппен: «Думаю, меня ждет еще один штраф за замену двигателя»

Ферстаппен ожидает еще один штраф за замену мотора в этом сезоне.

Пилот «Ред Булл » ранее уже получил один моторный штраф – за замену ДВС перед Гран-при Бельгии. На данный момент Ферстаппен использует последние из разрешенных компонентов: турбину, батарею ERS, генераторы MGU-K и MGU-H, а также блок управления электроникой.

Считается, что наиболее подходящим для замены двигателя и отбытия штрафа в «Ред Булл» выберут Гран-при Бразилии – в рамках которого также пройдет спринт. Что даст Ферстаппену шансы отыграть больше очков за счет совершенно новых компонентом двигателя.

«Да, я думаю, что нас ждет еще один штраф за замену двигателя. На каком именно Гран-при это случится? Зависит от обстоятельств. Посмотрим, как долго мы сможем продержаться с текущим набором компонентов силовой установки», – рассказал Ферстаппен.

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