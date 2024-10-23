Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»

Отец Переса уверен в будущем титуле сына в «Ф-1».

Антонио Перес Гарибай – мексиканский политик и отец пилота «Ред Булл » Серхио Переса – известен своими громкими заявлениями.

При этом он всегда сильно переживал за карьеру сына. Последний наиболее серьезный инцидент произошел на Гран-при Азербайджана. Как сообщалось, Перес-старший перенес приступ и был обнаружен без сознания у себя дома. После чего его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Нам еще только предстоит увидеть лучшую версию Чеко Переса. Уверен, что со временем и Чеко появятся средства и возможности для борьбы за чемпионский титул. Могу сказать вам, что Чеко станет чемпионом «Формулы-1», – рассказал Перес-старший.

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