Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»
Отец Переса уверен в будущем титуле сына в «Ф-1».
Антонио Перес Гарибай – мексиканский политик и отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса – известен своими громкими заявлениями.
При этом он всегда сильно переживал за карьеру сына. Последний наиболее серьезный инцидент произошел на Гран-при Азербайджана. Как сообщалось, Перес-старший перенес приступ и был обнаружен без сознания у себя дома. После чего его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
«Нам еще только предстоит увидеть лучшую версию Чеко Переса. Уверен, что со временем и Чеко появятся средства и возможности для борьбы за чемпионский титул. Могу сказать вам, что Чеко станет чемпионом «Формулы-1», – рассказал Перес-старший.
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