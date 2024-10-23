  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»
8

Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»

Отец Переса уверен в будущем титуле сына в «Ф-1».

Антонио Перес Гарибай – мексиканский политик и отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса – известен своими громкими заявлениями.

При этом он всегда сильно переживал за карьеру сына. Последний наиболее серьезный инцидент произошел на Гран-при Азербайджана. Как сообщалось, Перес-старший перенес приступ и был обнаружен без сознания у себя дома. После чего его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Нам еще только предстоит увидеть лучшую версию Чеко Переса. Уверен, что со временем и Чеко появятся средства и возможности для борьбы за чемпионский титул. Могу сказать вам, что Чеко станет чемпионом «Формулы-1», – рассказал Перес-старший.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

Отца Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии гонщика с Сайнсом

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернандо Алонсо о неудаче «Астон Мартин» в Остине: «Понимали, что удержаться в топ-10 и заработать очки будет трудно»
сегодня, 12:15
Леклер, Лоусон и Сайнс – в тройки лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»
8сегодня, 11:33
Джо Сейвард: «В «Ред Булл» активно присматриваются к Колапинто»
11сегодня, 10:44
«Ред Булл» может потерять даже второе место в Кубке конструкторов». Джонни Херберт призвал команду заменить Переса до конца сезона
10сегодня, 10:11
Антонелли выступит за «Мерседес» в первой тренировке перед Гран-при Мехико
7сегодня, 09:28
«Уильямс» получил инвестиции в размере $130 млн за счет продажи части акций команды
2сегодня, 08:39
Леклер принял участие в тренировочном полете на французском истребителе «Рафаль»
9сегодня, 08:07Фото
Мартин Брандл: «Не стоило ли оштрафовать Ферстаппена за выдавливание, если наказали Расселла? Правила нуждаются в значительном упрощении»
52вчера, 17:33
Кристиан Хорнер о Лоусоне: «Если ввязываешься в стычку с Алонсо в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно»
10вчера, 15:49
Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций
3вчера, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1вчера, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото