«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все

Самый влиятельный гонщик пелотона.

В «Формуле-1» за последние годы утвердилось негласное понимание для прямых конкурентов Макса Ферстаппена: если дело дошло до борьбы, то либо победит Макс, либо все закончится конфликтом (аварией, пограничной ситуацией или чем-нибудь еще не самым приятным).

По ходу недавней гонки в США закон вновь сработал. На последних кругах пилот «Ред Булл» отчаянно пытался удержать третье место под атаками более быстрого «Макларена» Ландо Норриса – действующего соперника Ферстаппена в борьбе за чемпионство. Максу предстояло выстоять около 10 кругов на более изношенных шинах.

На 52-м круге Норрис пошел на перспективный маневр, а Ферстаппен ответил спорным путем: перекрыл Ландо поворот и вынес его за пределы трассы, где британец и прошел «Ред Булл».

Стюарды расценили обгон как нарушение правил: по их мнению, поворот уже был за Максом (на апексе Ферстаппен опережал Норриса, говорится в судейском протоколе), а потому он был вправе диктовать траекторию. Норрис совершил обгон за пределами трассы, и поскольку не вернул позицию, то получил 5-секундный штраф (мог и 10-секундый, но судьи сжалились – сказали, что как-никак Макс тоже нарушил границы трека). А ведь телеметрия доказала, что чемпион нарочно затормозил позже и раньше отпустил педаль – как раз чтобы любой ценой оказаться впереди и воспользоваться преимуществом из нового кодекса пилотажа.

Такая ситуация спровоцировала споры из-за слишком сложных – среди фанатов, в частности, зазвучали идеи о том, чтобы пересмотреть регламент и внести изменения.

Забавно, что уже в который раз причиной таких обсуждений вновь стал Ферстаппен. Ведь в «Ф-1» очень многое изменили лишь из-за одного Макса – целых 13 правил. С помощью памяти, интернета и других болельщиков пользователь реддита stetoe собрал весь список .

1. Минимальный возраст для суперлицензии

Когда «Ред Булл» подписал Макса в младшую команду «Торо Россо» (нынешний «РБ») на сезон-2015, гонщику было всего 16 лет, а дебютировал он в возрасте 17 лет и 166 дней – став самым молодым пилотом в истории «Формулы-1». Суперлицензию для участия в Гран-при ему тогда выдали в качестве исключения, даже несмотря на не самые жесткие требования.

Картина выглядела странно: у Ферстаппена за спиной был всего один сезон в «Ф-3» и отсутствовали водительские права. На фоне таких опытных мастеров, как Алонсо и Райкконен, казалось, что школьнику в паддоке не место.

С 2016-го требования изменили. Теперь для получения права выступать в «Ф-1» пилот должен достигнуть 18-летнего возраста (с этого года также допускаются исключения для 17-летних – правило пробил «Мерседес» для Кими Антонелли), набрать как минимум 40 очков в младших сериях и проехать хотя бы 100 км в свободных практиках Гран-при – в обоих случаях учитываются только последние три сезона. И да, водительские права теперь тоже обязательны.

2. «Правило Ферстаппена» – опасные маневры при обороне позиции

В 2016-м в Бельгии Макс грубо защищался в борьбе с Кими Райкконеном: смещался на торможении, вилял на прямых и даже выносил «Феррари» за пределы трассы. Пилота «Ред Булл» никак не оштрафовали.

Тем не менее после этого ФИА все-таки стала наказывать за опасные маневры при обороне. Для защиты пилотам позволили менять траекторию всего один раз за атаку, а любое потенциально опасное движение запретили. Стюардам же расширили полномочия.

3. Расширение «правила Ферстаппена» – смещение на торможении

На Гран-при Японии того же года Макс так же жестко защищался от Льюиса Хэмилтона – настолько, что перед шиканой совершил вот такой маневр (Льюису пришлось уворачиваться и срезать поворот):

ФИА вновь оставила Ферстаппена без наказания, но на инцидент отреагировала: пилотам запретили менять траекторию при торможении, если это может закончиться столкновением. Во время обороны гонщикам запрещается совершать непредсказуемые маневры или менять направление движения.

Тогда в правилах прописали необходимость оставлять место для соперников шириной с болид.

4. Правила границ трассы

В 2017-м на Гран-при США Ферстаппен прошел Райкконена в борьбе за третье место – вот только для обгона Макс выехал за пределы трека. Судьи тут же наказали нидерландца 5-секундным штрафом, и подиум вернулся к финну.

Позже ФИА внесла пояснения: границы трассы четко определили белыми линиями, а пилотов обязали оставаться в их пределах как минимум одним колесом. Обгон или получение преимущества за счет нарушения границ обязали штрафовать. Стюарды стали строже следить за подобными нарушениями.

5. Наказания за неспортивное поведение

Макс лидировал на Гран-при Бразилии 2018 года и стабильно наращивал отрыв от Хэмилтона, пока на 44-м круге не столкнулся с отставшим на круг Эстебаном Оконом: пилот «Форс-Индии» (нынешний «Астон Мартин» после пары трансформаций) хотел вернуться в круг с лидерами, но не рассчитал силы и столкнулся с Ферстаппеном.

Окону дали 10-секундный «стоп-энд-гоу» (то есть он должен был отстоять на пит-лейн 10 секунд), а гонку в итоге выиграл Хэмилтон. На послегоночном взвешивании разъяренный Макс специально подошел к французу, чтобы высказать все претензии и пару раз толкнуть обидчика.

ФИА не оценила: правила касательно спортивного поведения ужесточили. Пилотам напомнили, что они должны вести себя профессионально и проявлять взаимное уважение – в противном случае их ждут общественные работы, финансовый штраф или отстранение.

Макс тогда как раз получил два дня общественных работ под эгидой ФИА за стычку с Оконом.

6. Пояснения по обгонам во время прогревочного круга

В 2021-м на прогревочном круге перед стартом гонки в Имоле Ферстаппен обогнал Хэмилтона.

ФИА пришлось снова прояснять маневры. Пилоты должны строго соблюдать порядок стартовой решетки, только если не возникают проблемы с чьим-то болидом – к примеру, заглох двигатель. Если болид не смог сдвинуться с места – тогда другим разрешается опередить его, чтобы не задерживать остальных участников.

Процедуру уточнили, чтобы убедиться, что теперь все пилоты понимают, как вести себя перед стартом гонки.

7. Ограничения в поведении на финишной черте

В том же сезоне после победы на Гран-при Штирии (из-за ковидных ограничений «Ф-1» искала другие варианты для заполнения календаря, потому в Австрии провели два этапа подряд – Гран-при Австрии и Штирии) Ферстаппен притормозил около пит-уолл, прямо когда к финишу подъехали другие пилоты. Вдобавок Макс устроил небольшую пробуксовку с легким заносом – ФИА вынесла предупреждение.

В федерации заявили, что всякие опасные действия после клетчатого флага запрещены (включая перформанс Макса). После финиша пилоты должны безопасно вернуться на пит-лейн – так, чтобы не создавать угрозу для других гонщиков, маршалов или зрителей.

8. Технические уточнения правила «закрытого парка»

После квалификации к Гран-при Бразилии 2021-го (горячий был год!) Макс Ферстаппен заинтересовался болидом «Мерседеса» и изучил его заднее крыло – просто потрогал. Судьи расценили это как нарушение правил «закрытого парка» и оштрафовали пилота на 50 тысяч евро.

С тех пор во время режима «закрытого парка» пилотам и сотрудникам команд запрещено касаться чужих болидов или изучать их. За нарушения могут дать финансовые или спортивные штрафы. Вдобавок ФИА усилила контроль за соблюдениями этих мер.

9. Пояснения по выдавливанию соперника с трассы

Снова Бразилия, снова 2021-й. В гонке Ферстаппен отчаянно защищался от более быстрого Хэмилтона – настолько, что выдавил Льюиса за пределы трассы в четвертом повороте и сам нарушил границы. Судьи никак не наказали пилота «Ред Булл».

После ФИА объяснила: если обгоняющий болид значительно приблизился к сопернику – тот при обороне должен оставить место шириной в одну машину. Пилоты не должны намеренно выдавливать других с трассы.

Казалось бы, эти пояснения уже давали в 2016-м. Что ж, как видите, ФИА приходится объяснять буквально каждый маневр.

Из нового: после Бразилии судьям дали более четкие критерии оценивания инцидентов.

10. Соблюдение двойных желтых флагов

На следующем этапе в Катаре во время квалификации Макс проигнорировал появление двойных желтых флагов в третьем сегменте (как и в случае с одним желтым, пилоты не имеют права обгонять и должны сбросить скорость – в случае с двойными флагами замедлиться нужно значительно). Судьи наказали пилота потерей пяти мест на старте Гран-при.

В результате инцидента ФИА усилила важность соблюдения режима желтого флага и стала выписывать более жесткие штрафы за нарушения правил (наказание Ферстаппена – первый случай).

11. Запрет «брейк-теста»

После Катара была Саудовская Аравия, где Макс в очередной раз переборщил с защитой от Хэмилтона. Из-за рискованного маневра Ферстаппену пришлось срезать поворот – в «Ред Булл» сказали пилоту вернуть позицию, чтобы пресечь судейское расследование. Макс вернул: резко затормозил перед Льюисом (такое еще называют «брейк-тестом») на прямой и повредил переднее крыло «Мерседеса».

Судьи дали нидерландцу два штрафа: 5 секунд за срезку поворота и 10 секунд за контакт с Хэмилтоном. Ферстаппен сохранил второе место за счет большого отрыва от третьего.

ФИА же ужесточила правила касательно опасного пилотажа. Внезапное резкое торможение, которое угрожает безопасности других пилотов, строго запретили. Процедуры возврата позиций прояснили, добавив протоколы по взаимодействию команды с гоночной дирекцией. За нарушение правил ввели более строгие наказания.

12. Изменения в процедуре рестарта после машины безопасности

В финале сезона-2021 в Абу-Даби на рестарте перед последним скандальным кругом Ферстаппен держался максимально близко к ехавшему впереди Льюису Хэмилтону – даже чуть не поравнялся с ним (на видео с 5:03).

В ФИА обновили правила: до рестарта болиды обязаны ехать в линию, не пересекаясь друг с другом. Обгоны или параллельное движение с соперником запрещено. Пилотам не разрешается располагаться бок о бок с идущим впереди для получения преимущества.

13. Разъяснение правил выезда с пит-лейн

Через год на Гран-при Монако Макс дал еще один повод для споров: при возвращении на трассу с пит-лейн выехал за белые линии – по крайней мере на этом настаивала «Феррари» в послегоночном протесте.

ФИА никак не наказала Ферстаппена, но правила все же пояснила: пилоты не должны пересекать границы выезда с пит-лейн. В обновленной версии добавили, что нарушением считается касание или пересечение линии любой частью болида.

Вполне возможно, что скоро этот список пополнится 14-м случаем. Все-таки история с маневром против Норриса вполне может стать примером для будущих разъяснений от ФИА: перед стартом сезона-2024 федерация сформировала новые гайдлайны по пилотажу для упрощения процесса судейства . Обязательными они станут только со следующего года, процесс «обкатывают»: сейчас стюарды не обязаны четко следовать своду в сложных ситуациях – по возможности рассматривают инциденты по новому руководству, чтобы ускорить и упростить процесс принятия решения, а также чтобы все привыкали или недовольством вскрывали его слабые места.

Не исключено, что инцидент в США отразится на содержании гайдлайнов: к примеру, там наверняка еще подробнее пропишут тонкости обороны от соперника. Главное только, чтобы процесс действительно стал понятным, а не превратился в бесконечный неконтролируемый цикл из «ужесточить, ужесточить, ужесточить».

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Фото: Gettyimages /DMark Thompson