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Гран-при Мехико-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00

В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени состоится 20-я гонка «Формулы-1» 2024 года, Гран-при Мехико. Старт – в 23:00.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

27 октября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Кевин Магнуссен («Хаас»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Валттери Боттас («Заубер»)

16. Франко Колапинто («Уильямс»)

17. Оскар Пиастри («Макларен»)

18. Серхио Перес («Ред Булл»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» – шикарный шанс на новую победу 

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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